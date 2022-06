A K&H bank tizenkét éve rendezi meg a diákok pénzügyi edukációját fókuszba helyező „Vigyázz, kész, pénz!” versenyt. Az idei megmérettetés meghirdetésekor kérdéses volt, miként befolyásolja majd a pandémia a játékkedvet, ám a diákok és az őket segítő pedagógusok, szülők meglepetést okoztak, ugyanis rekordrészvétellel indult a négy fordulóból álló versenysorozat.

A Petőfi iskola Balog Csenge, Farkas Eszter, Bujdosó Boglárka, Bánfi Amira és Tulkán Tekla alkotta, 5 Euró nevű nyolcadikos csapata az ország legjobbjának bizonyult. Felkészítőjük, Szántó Mihályné elmondta, a matematika-munkaközösség többi tagjával együtt évek óta törekszik arra, hogy az intézményük tanulóit játékos formában bevonja a pénzügyi témakörrel való ismerkedésbe. Hozzátette, iskolai szinten vettek részt a versenyen, amit a gyerekek nagyon élveztek.

A nyolcadikosok hosszú úton jutottak el a végső győzelemig, a csapattagok már 5. osztályos koruk óta foglalkoztak pénzügyi ismeretekkel, pénzügyi tudatossággal matematikaóra keretében, sőt, szakköri formában is. Rengeteg közös játék, activity, szójáték, sok tanulás jellemezte útjukat, mire ez az év megkoronázta a kitartó munkát – mondta el a versenyre legtöbb gyermeket felkészítő különdíjas pedagógus.

Hozzátette, tavaly ősszel és idén februárban tartották a vetélkedő első és második online fordulóját, amelyet a regionális középdöntők követtek, a májusi döntőbe pedig négy korcsoportból és nyolc régióból egy-egy csapat jutott be. A feladatok sokrétűek voltak, adódtak egyszerűbbek és bonyolultabbak is. A gyerekeknek például egy-egy osztálykirándulás, családi nyaralás pénzügyi hátterét is ki kellett tudni „számolni”, elkészíteni a költségvetést. Volt mondatkiegészítéses feladat, és olyan is, amikor szófelhőből kellett kiválasztani a megadott fogalomhoz tartozó szavakat. Ismerniük kellett a kötvény, részvény jelentését, a regionális fordulók pedig már időre mentek.

Szántó Mihályné kiemelte, a döntőben bankok hitelajánlatai közül is ki kellett tudni választani a legoptimálisabbat egy gépkocsi megvásárlásához, és ki is kellett számolni a különféle kondíciókat.

A diákok a verseny során megismerkedhettek a digitális bankolás fortélyaival, a bankbiztonsággal, valamint a megtakarítások fontosságával. Balog Csenge elmondta, a jól összerakott feladatoknak és az elegendő időnek köszönhetően örömmel versenyeztek. Ezt erősítette meg társa, Tulkán Tekla is, aki úgy érzi, a feladatok megoldása során nemcsak tanultak, hanem szórakoztak is. Bánfi Amira és Farkas Eszter megjegyezte: négyéves munka gyümölcse érett be, és Bujdosó Boglárkával egyetértenek abban, hogy ugyan végig izgultak a jó eredményért, de most nagyon elégedettek, boldogok.

Játékos formában tanulnak pénzügyi ismereteket az iskolában

Szántó Mihályné hangsúlyozta, a mai világban már elengedhetetlen, hogy legyen a gyerekeknek rálátása a pénzügyekre, a gyakorlati ismeretek birtokában kevésbé lesznek becsaphatók, jobban eligazodnak majd az anyagiak terén. Hozzátette, szerencsésnek érzi magát, mert kiváló kollégákkal dolgozhat együtt, és a diákok is nagyon érdeklődőek, nyitottak.

Elmondta, a K&H versenye, illetve a Magyar Nemzeti Bank Pénziránytű Alapítványának programjai, valamint a „Pénz7” Pénzügyi és Vállalkozói Témahét kiváló lehetőséget ad arra, hogy az iskolákban intenzíven foglalkozhassanak a pénzügy témakörével a tanárok és a diákok. A Petőfiben a pedagógusok igyekeznek a pénzügyi kultúrát pozitív irányba elmozdítani, és ezt a komoly témakört játékos formában tanítani. Utóbbi a siker kulcsa.