Békéscsaba közterületeinek zöld felületeit négy kategóriába osztották, és ezek alapján határozták meg, hogy az egyes helyeken milyen gyakran szükséges nyírni a füvet: van, ahol 13-szor, ahol hétszer, ahol hatszor és ahol négyszer.

Balla Ferenc, a városgazdálkodási kft. ügyvezetője elmondta: az, hogy egy-egy rész melyik kategóriába kerül, függ attól, hogy mennyire forgalmas, hogy a környékén mennyien élnek, valamint figyelembe veszik a korábbi évek tapasztalatait is.

Például a Körte soron a kezdeti évektől eltérően már sűrűbben kaszálnak, mivel egyre többen laknak a környékben, illetve a CsabaParkba látogatók közül is sokan arrafelé közlekednek.

– A kiadós eső után következő nagy meleg miatt gyorsan nő a fű – folytatta. Nagy erőkkel láttak munkához, és oda, ahol kezdtek, hamarosan térhetnek is vissza. Érdekességként megosztotta: összesen 200 hektárnyi területért felelnek, amely nagyjából 280 futballpályának számít, ám mivel egyes területeket évente többször is kaszálnak, egy év alatt összesen 1200 hektáron vágnak füvet.

Hogy minél gondozottabb városképet teremtsenek, hogy a munka tempóját is növeljék, illetve, hogy minél rövidebb ideig zajongjanak a területeken – főleg lakótelepeken és a belvárosban –, nagy teljesítményű gépeket is bevetnek.

A kézikaszák mellett olyan fűnyíró traktorokat alkalmaznak, amelyek darálják és gyűjtik a füvet, továbbá bizonyos helyeken, például gátak mentén, szárzúzóval ténykednek. Összesen huszonöt munkatárs lát el ilyen feladatot, ők reggel 6 órakor kezdenek és kora délutánig dolgoznak.

A városgazdálkodási kft. – amely a fűnyírás mellett számos feladatot végez, a játszóterek üzemeltetésétől a földutak karbantartásáig – nemrég a városi közgyűlés ülésén is téma volt, ugyanis elfogadták a cég idei közszolgáltatási tervét.

Szarvas Péter polgármester sajtótájékoztatón elmondta, sokat fejlődött a kft. az elmúlt években, tavaly például beszereztek két lombszívót, és azokkal tisztították meg gondosan a falevelektől a közterületek nagy részét – korábban kéziszerszámokkal végezték a munkát.

Idén tavasszal a cég kétszer 1500-1500 facsemetét ültetett a Lencsésin, a volt KISZ-tábor területén, illetve a Mazán László utcában. Tavaly, a nyári aszályos időszakban megsokszorozta a kft. az öntözési kapacitását. Idén tovább fejlesztik a rendszert, és várhatóan nyár elejére, közepére kiépítik az automata szisztémát a Szent István téren, az Árpád fejedelem téren és a Petőfi ligetben.

Hanó Miklós alpolgármester szintén sajtótájékoztatón kiemelte, hogy anno a Fidesz-frakció kezdeményezte a ­városgazdálkodási kft. életre hívását.

Most már látszik, hogy a város előnyére válik a cég, egyre több feladatot, szolgáltatást lát el saját maga, alvállalkozók közreműködése­ nélkül. Mind a géppark ­területén, mind szakmailag sokat fejlődött a kft. az ­elmúlt esztendőkben. Jól és hasznosan­ dolgozik, példaként hozta fel, hogy a CsabaPark is egyre ­gondozottabb.

Fűkaszát, önjáró traktort egyaránt bevetnek

Vésztőn nyolc könnyű, csap­ágyazott kerekű fűnyíróval, illetve tíz fűkaszával dolgoznak azon a közfoglalkoztatottak, hogy rendezettek legyenek mind a bel-, mind a külterületi részek. Karakas Anikó polgármester elmondta, nem határozták meg, hogy mely területeken milyen gyakorisággal kell a füvet nyírni, ott dolgoznak, ahol szükséges, ahol megnőtt. Hangsúlyozta, hogy rászorultsági alapon segíti az önkormányzat, a városüzemeltetési iroda az egyedülálló időseket a kaszálásban, rugalmasan kezelik a helyzetet, például ott, ahol mély árok van, a város elvégzi a feladatot.

– Sarkadon is hetekkel ezelőtt megkezdték a munkát – ismertette dr. Mokán István polgármester, hozzáfűzve, a tavasz és a nyár eleje mindig feladja a leckét, mivel sok a közterület, és gyorsan nő a fű.

Mire egyik helyen végeznek a dolgozók, a másik helyre, ahol előtte fejezték be a munkát, térhetnek is vissza. Bár minden területre figyelnek, vannak olyanok, amelyekre jobban koncentrálnak, ilyenek az átmenő, nagy forgalmú utak környékei, valamint a temetők.

A városgazdálkodási iroda vezetője, Varga Zoltán elmondta, hogy az intézmény munkatársai mellett közfoglalkoztatottak szintén segítik a munkát, amelynek során tíz kaszát és három önjáró traktort tudnak bevetni. Nagyné Filyó Rita, az iroda vezetőhelyettese hozzátette, hamarosan kezdik a virágosítást is, most az előkészítő munkák zajlanak. Egynyáriként többek között begóniát ültetnek, a villanyoszlopokra muskátlik kerülnek, de virághengerek is színesítik majd például a buszmegállókat.