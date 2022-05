Egy 300 millió forintos, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megvalósuló beruházás során tornaszobával, csoportszobával, fejlesztőszobával, illetve kiszolgáló­helyiségekkel bővítik a Szalontai, a Vasút és az Epreskert utcai óvodákat – mondta, hozzátéve: hamarosan megjelenik a közbeszerzési felhívás, hogy kiválaszthassák a kivitelezőt­.

Elindították a közbeszerzési eljárást azon 350 millió forintos, szintén TOP-os beruházás esetében, amellyel az újteleki városrészben korszerűsítik a csapadékvizet elvezető rendszereket, összesen 3300 méteren.

A Gyulai úton és az Iskola utcában zárt csatorna létesül, a Batthyány utcában zárt és burkolt nyílt csatorna készül, emellett a Lehel és a Kálvin ­utcákban, valamint a ­Kálvin tér egy részén a meglévő földmedrű, nyílt árkot teszik rendbe.

Immár a TOP Plusz keretében is vannak nyertes sarkadi pályázatok. Az önkormányzat 960 millió forintot nyert, hogy élhetőbbé tegyék a várost, ez a beruházás számos elemet tartalmaz. Például a Kossuth utcai általános iskola mellett – a lebontott bölcsőde helyén – zöldterületet alakítanak ki utcabútorokkal, illetve parkolókat építenek. A városháza mellett, az elaggott épület lebontását követően, szintén parkosítanak. Fejlesztik a Kossuth-kertet, a Kálvin téri közparkot – például műfüves pályával, sportparkkal, parkolókkal –, a Piac téri fecskeház melletti játszóteret.

A Körös utcában, az Éden-tó mentén lényegében sétálóutcát alakítanak ki. A fejlesztés fontos eleme, hogy korszerűsítik az Anti úti és az Ady Endre utcai meglévő bicikliutat, a kerékpárutak fenntartásához egy modern gépet szereznek be a szükséges kiegészítőkkel együtt, az autóbusz-forduló területét szintén rendbe teszik, és kerékpártárolókat telepítenek a pályaudvarhoz. Emellett az Éden Campnél is várható számos fejlesztés, például lazítómedencét és szaunát alakítanak ki.

Az Éden-tó környezetében több parkolót is építenek. Ugyancsak a TOP Plusz keretében több mint 260 millió forintból újulhat meg a művelődési központ, ráadásul úgy, hogy a beruházást követően szinte nem lesz az épületnek üzemeltetési költsége. Korszerűsítik a homlokzatot, a nyílászárókat, olyan hőszivattyús rendszert telepítenek, amely télen a fűtést, nyáron a hűtést biztosítja, illetve korszerű szellőzőrendszert építenek ki. Az elektromos, világítási rendszert szintén megújítják, valamint napelemes rendszert is telepítenek. Szintén a TOP Plusz részeként nyertek 94 millió forintot a bölcsőde, 40 millió forintot pedig az óvodák fejlesztésére – folytatta, hangsúlyozva, hogy az intézményeknél az elmúlt időszakban is rengeteg beruházás valósult meg. Most modern eszközökkel szerelik fel a vadonatúj bölcsődét és a megújult óvodákat, mivel a korábbi pályázatokban erre nem nyílt lehetőség.

Több pályázatot nyújtanak be

Folyamatosan nyújtják be a pályázatokat a TOP Plusz keretében megjelenő felhívásokra – ez is témával szolgált a képviselő-testületi ülésen. Sikeres kérelem esetén 154 millió forintot fordítanak a központi orvosi rendelő és az Anti úti orvosi rendelő fejlesztésére. A belterületi útalapos utcák aszfaltozására 372 millió forintos keret áll rendelkezésre. A szociális célú városrehabilitáción belül infrastrukturális beruházásokra – azon belül bérlakás építésére, útépítésre és -felújításra, futballpálya korszerűsítésére, közösségi tér kialakítására – 186 millió, programokra 368 millió forint pályázható. A közétkeztetési intézmény megújítására 158 millió forintot fordíthatnak. Turisztikai beruházásban, illetve a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ fejlesztésében is gondolkodnak, előbbi 155, utóbbi 110 millió forintot tenne ki.