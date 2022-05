– Télen, ha nincsenek találkozók, a férjem akkor is hetente egyszer körüljárja vele a lakótelepet – tette hozzá. Mint megtudtuk, az autó maximális sebessége 120 kilométer/óra, de ezt csak egyetlen egyszer próbálták ki, egyébként a 80-at szereti leginkább. A hölgy elárulta, férje nagyon szerette volna, ha ő is szerez jogosítványt, az autóval is egyebek mellett ezért lepte meg, ennek ellenére ő még sem akart levizsgázni, nem volt mersze, mert vezetőként tartana a szembejövő autóktól.

Egri Lajos, a találkozó ötletgazdája és szervezője hírportálunknak elmondta, annak ellenére, hogy időjárás nem fogadta kegyeibe a rendezvényt mintegy 40-45 autós hozta el járművét a találkozóra. Mint megtudtuk, Debrecenből, Pocsajról, Berettyóújfaluból, Füzesgyarmatról és nagyon sokan Gyomaendrődről érkeztek Körösladányba.

– A legfőbb cél az volt, hogy valami újat teremtsünk a település életében – fogalmazott Egri Lajos, aki kitért arra, hogy a művelődési ház vezetője, Boruzsné Szatmári Erzsébet a kezdetektől melléjük állt, Kardos Károly polgármester pedig szintén támogatta az elképzelést.

Egri Lajosnak egyébként szintén vannak veterán autói, az egyik egy 1963-as Ford Taunus, amelynek egyik különlegessége, hogy a belseje teljesen eredeti. A típust Észak-Amerikában tervezték, majd onnan került Kölnbe a gyártása, a körösladányi gépkocsivezető pedig Ausztriából vásárolta. A másik szintén különleges jármű egy amerikai „beütéssel” rendelkező 1957-es Opel, amelynek felújítása mintegy három évet vett igénybe.