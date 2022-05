Szenti Zoltánné, a békéscsabai védőnői szolgálat vezetője elmondta, 1994 óta rendezik meg a megmérettetést, az eredeti cél most is érvényes: juttassák minél több, egészséggel kapcsolatos információhoz a fiatalokat. Hozzátette, az elmúlt két évben a koronavírus-járvány miatt nem tudták megtartani a versenyt, a feladatait most éppen az elhúzódó pandémia kapcsán aktualizálták. Az öt állomáson igyekeztek felhívni a diákok figyelmét a többi között a járványokra, a védőoltások fontosságára, illetve arra, miként őrizhetik meg a testi mellett a lelki egészségüket is. További két helyszín is várt a tanulókra: az egyik helyen a mentők segítségével gyakorolhatták az újraélesztést, a másik helyszínen pedig szakembertől kaphattak bőrápolási, fényvédelmi tanácsokat.

Kotroczóné Antal Teréz megyei vezető védőnő, a kormányhivatal népegészségügyi főosztályának munkatársa lényegesnek nevezte, hogy a játékos vetélkedőn – amely az elmúlt években teljesen beépült a város életébe – szó esik az egészségről, arról, hogy arra miként hatnak a mindennapi szokások. Kiemelte: egy korábbi felmérés szerint a fiatalok szinte természetesnek veszik azt, hogy egészségesek. A járvány hívta fel a figyelmet arra, mennyire fontos az egészség megőrzése, és hogy mennyire sokat kell ebbe is fektetni.