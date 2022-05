A Boldisháti-holtág közelében 14,5 hektáron hét évvel ezelőtt telepítettek egy tölgyest, a növények megfelelő sűrűséggel keltek ki, jó ütemben fejlődnek, jelentősen hozzájárulnak majd a város „tüdejének” erősítéséhez. Az erdősítés ebben az évben is folytatódott, idén 4,5 hektáron ültettek tölgyest makkról vetéssel. Az érintett területek körbekerítése ugyancsak megtörtént, most a karbantartási, nevelési munkálatok, a kikelt facsemeték bevédése következik.

Visszatérve a Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát! akcióra, elmondta, általában az érintett családok 50-60 százaléka vesz részt aktívan a faültetésben, természetesen vannak, akiknek az időpont nem megfelelő. Sokan, szülők, nagyszülők gondozzák, locsolják is a facsemetéket.

Természetesen előfordult, hogy néhány fa nem fakadt meg, azokat pótolták. A városban egyébként a mögöttünk hagyott időszakban beültették a nagyobb, összefüggő területeket, így csütörtökön a Kinizsi utca két oldalán ültették el a közel 180 fát, amivel egy-egy fasort is kialakítottak.

Kiss Barbara férjével, hét hónapos kislányával, Alíz Rozannával és nagyszülőkkel közösen vett részt a faültetésen. Mint elmondta, a programot aranyos kezdeményezésnek tartja, amivel a város is fejlődik.

Ki is fogunk járni a fához, a terület egyébként is a szüleim utcájának a végén helyezkedik el. Ha pedig a növény nagyobb lesz, akkor pedig természetesen kislányunknak is megmutatjuk majd, hogy melyik az ő fája – mondta el lapunknak.