A helyzetet bonyolítja, hogy június 26-án időközi választás lesz Békésen az 1. számú választókerületben, és a törvényi rendelkezések miatt addig nem lehet közterületet átnevezni a településen. Mucsi András, aki a testületben Ibrányt és Ó-Hatház városrészt képviseli, javasolta, hogy a választókerülete északi részén fekvő egyik kis utcát nevezzék át Ibrány köznek. A terület jelenleg a Bartók Béla utca része, de mivel ingatlant nem érint az átnevezés, viszonylag könnyen megoldható.

Ugyancsak javasolta, hogy a Földvár Bölcsőde és az épülő református óvoda előtti közterület kapja meg a Szegedi Kis István sétány nevet, így az új óvodának már az lehetne a hivatalos postacíme. Ebben az évben emlékeznek a reformátusok Szegedi Kis Istvánra, a tudós reformátorra, aki 1552-ben iskolát szervezett Békésen. Az ügyrendi bizottság támogatta, hogy az egykori Kim Ir Szen utca, amelynek nevét törölte 12 éve a testület, megkapja a Maloméri zug nevet. Mucsi András elmondta azt is, hogy a várostól délre, a benzinkúttal átellenben kialakulóban van öt utca a kerti dűlőkből, ahol már több lakóingatlan is van, ezeknek is elnevezést adna a város. Az egyeztetéseket a terület képviselője, Deákné Domonkos Julianna folytatja le a lakókkal.