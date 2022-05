A békési egyházközségben az ország egyik legfiatalabb átlagéletkorú lelkészcsapata dolgozik, amelynek tagjai folyamatosan új, a hagyományokra épülő, mégis innovatív ötleteket fogalmaznak meg. Eredetileg a koronavírus miatt kellett egy nagyot álmodnunk, hiszen a járvány alatt a templomok bezártak, a hívek pedig kívül rekedtek.

A visszajelzések szerint ugyanakkor szükség volt arra, hogy az istentiszteletek eljussanak az emberekhez, amit megtartottunk az üres templomban, azt a Békés Tv szakembere rögzítette, majd a csatornájukon, illetve a Youtube-on is levetítette

– szólt a beruházás előzményéről Molnár Máté. A békési református egyházközség lelkésze elmondta, ezt a kezdeményezést fejlesztették tovább azzal, hogy kamera- és videórendszert építettek ki a templomban, aminek segítségével egyrészt az istentiszteletet ki tudják vetíteni az épületben elhelyezett monitorokra, vetítővásznakra, másrészt rögzíteni is tudják az eseményt, ami gyakorlatilag az alkalom befejezését követően azonnal feltölthető az internetre.

Nem mi vagyunk az elsők, akik ilyen fejlesztést valósítottak meg, az azonnali feltöltés lehetősége jelent egy kisebb újdonságot

– tette hozzá Molnár Máté, aki kérdésünkre elmondta, a pandémia alatti korlátozások alatt is sokan nézték a liturgiákat, és a békési református gyülekezet közelmúltban elindult Youtube-csatornáját is szép számú érdeklődő követi helyi szinten. Olyanok is akadnak, akik részt vesznek az istentiszteleten, majd még otthonukban is megnézik az eseményt, illetve újranéznek egy-egy nekik különösen tetsző prédikációt.

A lelkipásztor kiemelte, a közeljövőben szeretnék még tovább korszerűsíteni a kép- és hangminőséget, utóbbi érdekében mikroportokat is beszereznének. Ugyancsak az elképzeléseik közé tartozik az internet bekötése a templomba, ami élő közvetítésekre is lehetőség ad majd. Molnár Máténak egyébként az egyik hobbija a hangtechnika.

Az internet bekapcsolását azért is tartják fontosnak, mert terveik szerint a templom melletti épületben egy babaszobát is kialakítanak, ahol az édesanyák és édesapák játszhatnak majd gyermekeikkel, miközben kivetítőn keresztül követhetik a templomi közvetítést­.