A „Túléltem, mások belehaltak - Stefka István emlékei a médiaháborúról” című kötet a közelmúltban jelent meg. Ez a könyv, illetve az abban foglaltak álltak a péntek délutáni program középpontjában is, amelyen Dézsi János, a bibliotéka igazgatója köszöntötte a megjelenteket.

Huth Gergely bevezetőjében elmondta, Stefka István egy médiaháborús veterán, és ebben a minőségében írta a könyvet is. Mint kiemelte, a ’70-es, ’80-as évek szűk levegőjében volt egy vagabund személyiség, egy kifosztott nemzeti gyáriparos családból származó ember, aki tanárként némi fondorlattal, barátságok útján munkát kaphatott a Magyar Rádiónál.

Stefka István

– Stefka István a szelepeket nyitogatva olyan riportokat készíthetett az említett időszakban, amelyek akkoriban a médiában tabunak számítottak. Elsőként beszélgetett például a határon túli és a magyarországi kisebbségek helyzetéről – fogalmazott Huth Gergely. – Ő számolhatott be a Kossuth Rádió Napközben című műsorában egy csomó olyan témáról is, amelyek a késői Kádár-kornak a nagyon súlyos hibáira, nagyon súlyos problémáira világítottak rá. Nyilván mindenki tudta a játékszabályokat, azt nem illet megkérdezni, hogy mit kerestek itt az oroszok, de azt igen, hogy miért folyik a zacskós vagy tej, vagy, hogy miért teszi tönkre a TSZ-t a kinevezett elnök és párttitkár. Azután jött a rendszerváltozás korszaka, amikor a várható eufória és demokratikus átalulás helyett a médiában posztkommnuista térfoglalás ment végbe. A nemzeti hangokat, amelyek mellé István bátran odaállt, a ’90-es évek legelején a kibontakozó médiaháború elején, olyan nem várt gyűlöletcunami fogadta, amely egy időre tönkre is tette a pályafutását. 1994-ben gyakorlatilag minden nemzeti érzelmű embert kirúgtak a Magyar Rádiótól, illetve a Magyar Televíziótól, és ahhoz is volt hatalmuk, hogy az ország összes szerkesztőségében ez a folyamat menjen végbe.