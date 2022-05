Jézus csodatételei is megelevenednek

A Kétegyházi Román Ortodox Templom egyhajós épülete huszonöt méter hosszú, a tornyán lévő kereszt huszonnyolc méter magasan áll. Három fő része az előcsarnok, a templomhajó és az oltár. Déli és északi falán négy-négy színes üvegablak nyílik, a főbejárat fölött lévő balkon falán Jézus csodatételeinek jelenetei láthatóak. A mennyezeten hat különálló freskó mesél a Megváltó életéből. Az épület legjellegzetesebb része az ikonosztázion, azaz a képfal, amely elválasztja az oltárt a templomhajótól.

Többször pusztította tűz a szent épületet

Dr. Rákócziné Tripon Emese elmondta, a területen eredetileg fatemplom állt, melyet a török megszállás alatt felégettek. A feljegyzések szerint Lővenburg János Jakab Békés megyei főispán telepített Kétegyházára bánáti románokat, akik 1779-ben építették fel a kőtemplomot a Dózsa utca, a Bocskai utca és a Széchenyi utca által határolt területre, egy mesterséges magaslatra, azaz kunhalomra. Az ortodox templom körüli kerítés 1853-ban épült meg, mintegy nyolcvanezer téglából. Nyolc évvel később készíttették el a hívek a toronyórát. Tíz évvel később az építményt ministránsok okozta tűz pusztította: leégett a szentély, benne könyvekkel, csillárokkal, miseruhákkal.

A templom 1870-ben épült újjá – Milováról hozott kövekből – neobizánci stílusban. A tűzesetek kivédése céljából bádoggal fedték be, a toronyra villámhárítóval felszerelt keresztet helyeztek. Harangját Aradon öntötték a közösség pénzén: 1886 májusában került a helyére. Még ugyanebben az évben márványkeresztet is emeltek a templom előtt a halottak lelki nyugalmáért. Az utóbbi másfél évszázadban jelentősebb külső felújítás csak 1974-ben történt, 1998-ban a belső teret festették újra. Kicserélték a régi ikonosztáz vászonra festett ikonjait; a régi templombelsőre a széksorok és az ikonosztáz fából esztergált része emlékeztetnek. A képfal rózsafejes, aranyozott fafaragványait készítő mester neve ismeretlen, de munkáját ma is őrzi a templom, amit néhány éve vettek fel a települési értéktárba.