– Az agrárium építésében minden gazdatársunkra szükség van, ezzel együtt a megfelelő kamarai képviseletre is – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő. – Éppen ezért fontos, hogy ma minden kamarai tag éljen a szavazati jogával, és adja le voksát a küldöttekre. Legyünk részesei, és alakítói a hazai mezőgazdaság jövőjének. A gazdatársadalomnak szüksége van egy jól működő, erős kamarai képviseletre megyénkben is, így kérem, támogassák Kozsuch Kornélt, aki munkájával eddig is sokat tett már megyénk agráriumáért.

Ribárszki Péter, Kondoros polgármestere édesapjával, Ribárszki Györggyel együtt adta le szavazatát a megyei listára. A polgármester kiemelte, legnagyobb örömükre a listán több kondorosi gazdálkodó neve is szerepel. A voksolás pénteken 19 óráig tart.