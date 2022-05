Ficsor Zoltán ha kell, aprósüteményeket készít kis csapatával. Ha kell, a fagylalt kínálatát újítja meg, s ha érkezik a megrendelés, 600 adagos tortakülönlegességet szolgál fel egy takaros parasztház műhelyéből indulva. Megörvendezteti vásárlóit, az esküvők közönségét és mindazokat, akik a cukrászdájába betérnek. Vagy annak a kertjébe, ahova csalogatnak a csivitelő madárkák, s ahol a szezon minden hetében pompás virágok nyílnak, illatoznak. Bazsarózsák között mesélt szenvedélyéről:

– Pályaválasztásom kétesélyes volt: vagy kertész, vagy cukrász leszek. Utóbbi lett a hivatásom, szenvedélyem pedig ez a kis kert. A feleségem pedig a cukrászatért és a madarakért rajong – mutatott körbe.

Elárulta, kezdetben a hibiszkuszok, a trópusi növények uralták a kertet, ám az ideje egyre kevesebb lett a cukrászmesternek, így kaptak egyre több helyet a kerti virágok. A tulipánok, a magnóliák után a bazsarózsák óriás virágokkal csalogatnak be sok érdeklődőt, gyopárosi turistát, visszatérő természetjárót.

– A fás- és a lágyszárú bazsarózsából 127 tő nyílik itt, most ültettünk 16 újdonságot, amik Kínából, Hollandiából érkeztek. Most borulnak virágba a lágyszárúak, sokan kíváncsiak arra a virágözönre és színkavalkádra, ami itt van. Majd nyílnak az íriszeink, megmutatja magát 198 fajta. A citrusféléket pedig a Hawaii szépe virágok követik – kalauzolt a tavaszi kert szépségei között a házigazda.

Ficsor Zoltánék kertjébe idén újabb madárházakat is kellett építeni. A miértre egyszerű a válasz: – Egy barátomtól hallottam, ez a szenvedély is mindenkinél egy madárral kezdődik... Így jártunk mi is. A feleségemnek hoztam egy papagájt évekkel ezelőtt. Díszmadaraink mára kinőtték a kalitkákat, számos színpompás fajtával gyarapodtunk (hullámos, rozella, rózsásfejű, vörösfarkú, kis- nagysándor, barát). De vannak díszfácánok is a kertben (most kelt ki 16 ezüstfácán fióka) kacagó gerlék, selyemtyúkok, mandarin récék – sétáltunk a madarak óriás életteréhez Ficsor Zoltánnal.

Ficsorék kertjében nagyon sok díszmadár csicsereg.

Azt már mi tesszük hozzá, hogy nagy élmény fagyizás közben a kis táblák leírásaiból információkat is gyűjteni. Ezt tette találkozásunkkor Pintér Zóra és unokatestvére, Vizi Lilien is. Szentetornyai nagymamájuknál töltötték a hétvégét, betértek egy fagyira s közben becsalogatta őket a madárcsicsergés a kertbe. Elárulták, visszatérő vendégek lesznek, mert ezek a tollas szépségek elvarázsolták mindkettőjüket. Már van is kedvencük.

Zóra és Lilien a fagyizást összekötötte a kerti sétával.

Szakmájában maximalista

Ficsor Zoltán 1986-ban indította édesanyjával közösen vállalkozását fagyizóként, ami 1991-ben átalakult cukrászdává. Az ehhez szerzett tudását a legendás Musztafa Szulimánnál alapozta meg. 1995-ben letette a mestervizsgát, 11 évvel később pedig Aranykoszorús cukrász lett. 2016-ban vette át a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének elismerését 25 éves kiemelkedő szakmai munkájáért. A 2016-os év esküvői cukrásza lett. 2017. áprilisában Orosháza a városalapítás évfordulóján a Thék Endre Díjat adományozta számára.