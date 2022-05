– A Sobri Jóska Kalandparkban rendezte meg a HSMA erős emberek szövetsége a kőemelő országos bajnokságot, ez a típusú erőpróba közel áll a szívemhez, készültem rá, nagyon vártam – mesélte Kónya Gergő, hozzátéve, a verseny speciális felkészülést igényel, hiszen hatalmas kövek, betontárgyak mozgatása a feladat.

Kislődön öt különböző versenyszámban kellett bizonyítania a sportolóknak, elsőként az óriás egykezes súlynyomásban. – Egy 72 kilós betonsúlyt kellett egy kézzel fej fölé nyomni egy perc alatt, lehetőleg minél többször.

– Jól indultam, négyszer nyomtam a fejem fölé ezt az óriás súlyzót, ami korábban még sosem sikerült, egyéni rekordot hoztam – részletezte a csárdaszállási férfi, akinek ezután a többi versenyzővel együtt egy 136 kilogrammos kőgolyót kellett a vállára emelnie egymás után többször.

– Ez a szám szintén remekül ment; 38 másodperc alatt vettem fel a követ a vállamra négyszer, éppen lecsúszva a számgyőzelemről második lettem – tette hozzá. A következő körben jött a „Dinnie-kövek” cipelése, amiben Kónya Gergő harmadikként zárt. Rendkívüli ügyesség kellett a kövek kiegyensúlyozásához, kétszer le is tette azokat, mert elrántották, de teljesítménye így is elegendő volt a dobogóra. Ezután az előző gyakorlatban szereplő Dinnie-kövek felemelése és kitartása volt a feladat. A versenyzőknek terpeszben kellett állniuk, az egyik követ a testük mögül, a másikat a testük elől kellett felemelniük. Ameddig csak bírták, ki is tartották a súlyokat.

– Nem éreztem rá a helyes pozíció felvételére, idegen volt még ez a gyakorlat, nem is sikerült jól. Zárófeladatként viszont jött a kedvencem, a kőgolyó emelés.

– Egy 160 kilós monstrumot kellett négyszer egymás után gyorsan átemelni egy 122 centis állványon – mesélte, hozzáfűzve, 28 másodperc alatt átdobta négyszer is az állványon a golyót, amivel megnyerte a számot, ő volt a leggyorsabb. Kónya Gergő egyetlen ponttal lecsúszva a második helyről összesítésben harmadikként zárt. A célja a dobogó elérése volt, ami sikerült, így nincs oka a csüggedésre. A szezon folytatódik, a napokban Romániában versenyez, június elején pedig a fővárosba utazik a kamionhúzó liga versenysorozat első állomására.

Skóciából ered a kőcipelés

A „Dinnie-kövek” cipelése az egyik legérdekesebb, legnehezebb versenyszám; az 1860-as évek Skóciájából ered. Kónya Gergő elmondta, két óriási gránitszikla található Aberdeenshire-ben, a kisebb 144, a nagyobb 188 kilós, együtt 332 kilót nyomnak. Annak idején vaskarikát szereltek rájuk, hogy ellensúlyként szolgálhassanak a Potarch-híd állványozásakor.

Névadójuk Donald Dinnie, a kőfaragó fia, korának szupersztárja, aki arról híresült el, hogy átcipelte mindkét követ a hídon, hatméteres távon. Az 1860-ban véghez vitt mutatvány száz évig páratlan maradt. Kónya Gergő elmondta, a mostani megmérettetésen a két kő kisebb súlyú, – 117 és 150 kilós – vaskarika fogantyús replikáját kellett cipelniük tíz méteren. Aszimmetrikus terhelés érte a testet, rendkívül nehéz volt cipekedés közben lépni, és stabilan tartani a súlyokat.