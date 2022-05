Start előtt a kerékpárosokkal váltottunk néhány szót. Óré Attila Szabolcs elmondta, amikor csak teheti, mindig szívesen vesz részt a jótékonysági eseményen.

– Egyrészt fontos a sportolás, a mozgás, másrészt legalább ugyanilyen lényeges, hogy ezzel a gyerekeknek is segíthetünk – fogalmazott, majd hozzátette egyébként is sokat biciklizik, hiszen Gyulán minden elérhető kerékpárral is. Úgy vélte, a 42 kilométer kibírható távolságnak számít.