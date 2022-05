Mezőberényben már szombaton este programokkal várták az érdeklődőket. Az eseménysorozat a Kossuth téren kezdődött, ahol a Mezőberényi Mazsorett Együttes tartott látványos bemutatót, amivel kiválóan megalapozták az est hangulatát. Ezt követően ismét fáklyás felvonulást tartottak több száz érdeklődő résztvételével. A látványos menetben valamennyi korosztály képviseltette magát, a "célban", a piactéren pedig a Fogjunk Össze Közhasznú Egyesület jóvoltából pirotechnikai elemekben bővelkedő vizes fényshow-t nézhettek meg a jelenlévők, majd Roósz Ádám retro diszkója zárta a szombati rendezvényrészt.

Vasárnap délben a városi ligetben folytatódtak a programok, fellépett a Silent zenekar, műsort adtak a művelődési központ csoportjai, majd a Seres Brothers latin koncertjével fejeződött be a rendezvény.

Hunyán nagyszabású családi napot rendeztek szombaton. Hegedűs Roland polgármestertől megtudtuk, a pandémia miatt a település népszerű rendezvénye, a falusi disznótor kényszerűségből kétszer is elmaradt, ennek kompenzálására is hívták életre a hétvégi programot. A nap házigazdája R. Kárpáti Péter színművész volt, aki csapatával érkezett Hunyára, a műsorban magyar nóta, operett és retró slágerek is felcsendültek. A napot retró diszkó zárta.