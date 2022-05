Az elmúlt napokban széles körű összefogás alakult ki a kezdeményezés körül. Az akciót novemberben indították, és a hétnek úgy vágtak neki, hogy mintegy 4,6 millió forint hiányzott a 18 millió forintos készülék beszerzéséhez. Mostanra viszont ennek többszöröse, mintegy 14 millió forint gyűlt össze. Ezért az alapítvány úgy döntött, hogy folytatják az akciót, és szeretnék elérni, hogy Győrbe és Budapestre is kerüljön majd egy-egy ilyen eszköz, ami nagy segítség abban, hogy a babákat a legjobb körülmények között szállítsák. Mint ismert, a napokban azzal került a gyűjtés az érdeklődés középpontjába, hogy egy rosszul sikerült békülés után egy dühös férj úgy akart bosszút állni feleségén, hogy 2,3 millió forintot utalt az Alapítvány az Alapítványokért Plüss Kommandójának támogatására. A karitatív szervezet a gyulai koraszülöttosztály számára szerezne be egy fontos gépet, az összeget is erre a célra fordították volna. Nyilka Ildikó természetesen visszautalta a pénzt, a család a 2 millió forint feletti, mintegy 300 ezer forintot pedig felajánlotta az alapítványnak. A 11713036-21451047 számlaszámra utalva segíthetik az alapítvány kezdeményezését.