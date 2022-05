– Miként kötötte össze a szakmáit Szarvassal?

– Az operatőrit ugyan nem, de a fotós szakmát kamatoztattam Szarvason is, hiszen 2005-ben kiadtam egy helytörténeti, gasztronómiai albumszerű kötetet Körös-völgye, Szarvas gasztronómiája címmel, ami többek között feldolgozza a térség étkezési hagyományait és kultúráját. Szerepeltettem benne több saját receptemet is. Továbbá évekig támogattam Szarvas gasztronómiai versenyes programjait, átadva a tapasztalataimat, és kivéve a részemet az értékelő munkából. – Szarvason a segítő oldaláról is ismerik, hiszen alapítványt működtet a helyi szegény családoknak, s számos karitatív gesztusán túl decemberben egy szívultrahang-készüléket is adományozott a városnak. Honnan ered ez a gondoskodás? – Ennek vélhetően genetikai oka van, tehát alapból bennem van a segítő szándék. Ugyanakkor párosulnia kell lehetőséggel is, hiszen hiába adna az ember, ha nincs miből. Én pedig attól érzem jól magam, ha látom, hogy valahol felmerül a hiány, és a közelébe érkezhetek a pótlásnak, illetve a megoldásnak.



Bejárta a fél világot, miközben a magyar konyha remekeit népszerűsítette

Forschner Rudolf 1946-ban született Szarvason. Általános és szakiskolai tanulmányait szülőhelyén végezte. Első munkahelye az Árpád Étterem volt. 1966-tól sorkatonai szolgálatba vonult, majd 1969-től számos helyen megfordult a vendéglátás területén. Készítette nemzeti ételeinket Sao Paulóban, New Yorkban, Torontóban, Denverben, Los Angelesben és több európai városban egyaránt. Egyik alapító tagja az Első Magyar Fehérasztal Lovagrendnek, tagja a Bajai Halfőző Bajnokok Egyesületének, a Budavári Szent György Borrendnek, a Magyar Gasztronómiai Szövetség zsűritestületének. Az 1956-os Vitézi Lovagrend budai törzskapitánya, ezen túl szakmai beadványokkal segítette, hogy a halászlé hungarikum legyen. Időközben operatőri képesítést szerzett.

Fotós szerkesztője volt és publikált a Minőségi Borok Ételek magazinban. Ötletgazdája és szervezője a Kárpát-medencei Halászléfőző Magyar Bajnokságnak. 2005-ben kiadta a Körös-völgye, Szarvas gasztronómiája című könyvét, amit tavaly kibővített. Szülőhelyén, Szarvason gasztronómiai díjakat alapított, zászlókat adományozott, szakiskolát támogatott. Tagja a Szarvas Város Barátainak Köre elnökségének. A szegény sorsú szarvasi családok megsegítésére 2 millió ­forintos alapot hozott létre. ­Ötlete és anyagi gondoskodása révén az 1848-as szabadságharc szarvasi elesettjeinek neveivel Hősök táblája került a város emlékművére. A szarvasi televízió stúdióját egy profi videókamerával segítette. ­Legutóbbi adománya pedig ­szülővárosa számára egy 15 millió forint értékű szívultrahang-készülék volt 2021 végén­.