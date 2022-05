Lipták József alezredes, a zászlóalj parancsnoka elmondta, a magyar honvédség Békés megyei állományainak tagjai is adnak vért, illetve szeretnék megszólítani a Honvéd Kadét Programban részt vevő középiskolák tanulóit. Úgy véli, példát kell a fiataloknak mutatni, be kell vezetni őket a honvédelem mellett a véradás világába is.

Frankó Attila, az egyesület elnöke hozzátette: megkétszereznék a tavalyi létszámot, szeretnék, hogy legalább 250-en nyújtsanak segítséget. Minden önkéntesnek adnak ajándékot, illetve közöttük értékes nyereményeket ugyancsak kisorsolnak. Ő a tervek szerint 60. alkalommal ad majd vért.

Bökfi János olimpiai 4. helyezett, többszörös magyar bajnok súlyemelő pedig először. Elmondta, hogy ezzel szeretne példát mutatni a saját sportolói számára, és nem állna meg egy alkalomnál.

– Nagyon fontos az otthonról hozott minta, és hogy legyenek példaképek – folytatta Tóth Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt megyei igazgatója. Mind az egyesülettel, mind a zászlóaljjal szerveztek már véradást, úgy véli, összefogva, együttesen több embert tudnak megszólítani.