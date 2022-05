– Ahány tulajdonos, annyi szemlélet, megítélés. Milyen kommunikációval és munkával szeretnék elérni a helyzet normalizálását?

– A rendszeres és konstruktív párbeszéd híve vagyok. Hétköznap és hétvégén, bármikor. Csapatunk céljai: a biztonságos működés érdekében a kintlévőségek behajtása, e témában a jogi ügyek továbbvitele, azok érvényesítése; alapszabályunk átfogó reformja (a tartozások miatt is nagy szüksége van erre); a küldöttekkel való együttműködés – olyan jogosítvánnyal felruházni őket, hogy e tisztségnek az ázsiója számottevően javuljon.

– A tartozások behajtása mindig kényes téma…

– De nem megkerülhető, hiszen a létünk a tét. Ez nem barátsági, rokonsági kötődésen és hangulaton múlik. A tartozók sokfélék: van, aki nem fizet, mert a szövetkezet részéről az átláthatóságot, a koncepciót hiányolja, más a szociális helyzetéből adódóan, és akadnak notórius tartozók, mert úgy vélik, megtehetik. Ennek vetünk véget, a fizetési morált javítani kell.

– Mit örökölt meg az új vezetés?

– Ki nem fizetett 80 milliós gáz-, 5 milliós villany-, 3 millió forintos vízdíjat. Ez kőkeményen befolyásolja a napi működésünket. Több lépcsőházat fenyeget a kikapcsolás veszélye a szolgáltató részéről, naponta jönnek az értesítések. Május 25-éig rohamtempóban tárgyalunk, lobbizunk. Igyekszünk a kócos ügyekre megoldást találni, miközben ezek a kötelezettségek havonta plusz 12–15 milliós anyagi terhet rónak a szövetkezetre.

– GINOP-os fejlesztések… Ha ezt a szót meghallja, mi jut az eszébe?

– Újabb határidő: június 15. Horribilis tartozás, visszafizetés, el nem végzett munka… Ahol pedig elvégezték, ott az érintett lakókkal el kell fogadtatni, hogy az előnyét ők már élvezik, a beruházás őket érintő részét ki kell fizetniük. Ahogy jeleztem, kommunikációval, párbeszéddel, belátással, hajlandósággal meggyőződésem, hogy rendet lehet tenni. De kell a tulajdonosok részéről a partnerség. Mert a legfontosabb – amit én és a csapatom vall és képvisel –, hogy a lakásszövetkezet a tulajdonosoké, értük dolgozunk. Aki ebben a közösségben él, legyen elégedett, dönthessen felelősen a saját sorsáról, vagyonáról, ám legyen tisztában a kötelességeivel is, mert így válik a mi nagy közösségünk problémamentesen működőképessé. Ehhez pedig nagy szükségünk van a jogkövető lakókra.

– Az infláció okozta elértéktelenedés, az elmaradt fejlesztések milyen feladatok elé állítják a szövetkezet vezetését a közeli jövőben?

– Pályázatokat figyelünk, és kérjük is a lakóközösségeinket, ők is legyenek ebben partnerek. Már van két pozitív, Kossuth utcai közösségeket érintő, nyertes pályázat. A házak zöme 30 éve komolyabb szerkezeti (szennyvíz, villanyhálózat) megújulást nem élt meg. Kazánjaink (26 kazánegységünk van) állapota is komoly felülvizsgálatot, sőt, cserét igényel. Feladat volna bőven. A Kossuth utcai, városképet befolyásoló homlokzati megjelenésünk is szomorú látványt mutat. Szükségünk van, lesz a városvezetéssel is párbeszédre. Mi nyitottak vagyunk és partneri megoldásokban gondolkodunk.

Az elnök is szövetkezeti lakó

Vincze Tibor is lakásszövetkezeti lakásban él családjával. Megtapasztalta, miként működik a szövetkezeti rendszer, annak milyen pozitív vagy negatív hatásaival kell együtt létezni azoknak, akik szövetkezeti ingatlannal rendelkeznek.

– Mint a lakóházunk választott küldöttje, többször kaptam megkeresést a tulajdonostársaimtól. Problémáinkról sokat beszélgettünk. Az úgynevezett GINOP-os pályázatba belekerülve (az abban való részvételt a tulajdonosok nem igényelték) döntöttem el, szót kell emelni. A projekt megvalósítása el sem kezdődött, annak brutális költségeit viszont követelni kezdték tőlünk, tulajdonosoktól. Azt gondoltam, hogy ebből elég, belesodródtam a szövetkezeti munkába – mesélt az elnök az előzményekről.