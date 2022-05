Karakas Anikó, vésztő polgármestere az ülésen elmondta: az egyesületek, alapítványok pályázat révén kérhetnek támogatást működésükhöz, eszközbeszerzésükhöz a vonatkozó rendelet alapján. Nyári táborok szervezésére 1,5 millió forintot különítettek el idén, annak felosztásáról később döntenek majd. Szabó Sándor, a pénzügyi bizottság tagja hozzátette, hogy eddig 15 civil szervezet adott be kérelmet, közöttük a rendelkezésre álló 2,6 millió forintból eddig 2,35 millió forintot osztottak szét, mivel várható, hogy még továbbiak is nyújtanak be igényt.

A sportszervezetek – az asztaliteniszezők, a tömeg- és szabadidősport-egyesület, a labdarúgók, azaz a Vésztői Torna Klub, a Marvel Team, illetve a teniszezők – számára 7 millió forintot biztosítottak összesen.