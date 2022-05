Tizenkét óvodapedagógus, dajka és óvodatitkár motiválta egymást; palettájukon tempós gyaloglás, futás, aerobik, kerékpározás, spinning, tánc és a közterületi sporteszközök használata is szerepelt. Hozzátette, a járvány miatt sokuk számára háttérbe szorult a napi mozgás. Fokozatosan, tudatosan tértek vissza az egészséges, mozgalmas mindennapokhoz, miközben az egészséges táplálkozásra is hangsúlyt fektettek. Célul tűzték ki, hogy az óvodába járó gyermekek és rajtuk keresztül a szülők számára is példát mutatnak, hogyan őrizhető meg a napi mozgás segítségével a fizikai kondíció és a lelki egészség. Egyénileg és csoportosan is sportoltak, a kihívás napján, május utolsó szerdáján pedig játékos formában bevonták ebbe az óvodásokat is.