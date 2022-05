A vasúti átjáróban különösen körültekintően érdemes közlekedni, de azért nem árt, ha a berendezések is megfelelően működnek. Ezért jeleztem is a gondot a MÁV felé. A vasúttársaság megígérte a gyors intézkedést, és ma már kérésemre orvosolták is a problémát - olvasható Dávid Zoltán, Orosháza polgármesterének közösségi oldalán.

A fényjelző ismét megfelelő fényerősséggel működik.