Minden markáns időjárási front megviseli, megviselheti a szervezetet – nyilatkozta hírportálunknak a kérdéssel kapcsolatban dr. Pálmai Tamás. A békési háziorvos elmondta, májusban erre még nem igazán vagyunk felkészülve, főleg, hogy a megelőző napokat viharok, esőzés és változó hőmérséklet jellemzi, amely önmagában is kedvezőtlenül hathat ránk. A váratlanul érkező kánikulát sokan már a front megérkezése előtt megérzik, például rosszabbul alszanak. A hidegfront előtt ellenben jól alszunk, főleg, ha az esővel, a levegő felfrissülésével is együtt jár – fogalmazott. – A melegfrontnál éppen az ellenkező hatás érvényesül, nyugtalanabb a pihenés. Ha markánsabb, nem csak átmeneti a melegfront, ahogy most is várható, akkor ezek a hatások hosszabb ideig is eltarthatnak. A rossz éjszaka után alacsonyabb vérnyomás, aluszékonyság, bágyadtság, nyugtalanság, erőtlenség jelentkezhet az időjárás hatására.

A változásra, aki teheti, felkészülhet. Vannak olyan munkák, például a kertben, amelyek talán halaszthatók, amíg kicsit hűvösebb lesz. Ilyen lehet a kapálás, a rotálás, ezek a legtöbbször még pótolhatók egy-két nappal később is.

Dr. Pálmai Tamás emellett szólt néhány fontos alapszabályról is. Melegben több folyadékot és sót veszítünk, éppen ezért többet is kell inni. A szakember elsősorban olyan vizet, illetve ásványvizeket ajánlott, amelyeknek megfelelő a sótartalma, azt pedig mindenkinek az ízlésére bízta, hogy a szénsavasból vagy a mentesből kortyol ilyenkor. A lényeg, hogy ne alkoholos italokat vagy édes üdítőitalokat igyunk. Az étkezésre is érdemes figyelni, és inkább könnyebben emészthető ételeket együnk, a saját kertünkben vagy a piacokon megtermelt zöldség fontos szerepet tölthet be a mindennapokban.

Fontos, hogy felkészüljünk az időjárási változásokra, de az is nagyon lényeges, hogy ne stresszeljük túl, mert az legalább akkora gondokat okozhat. Ha nagyszüleink, dédszüleink észszerű gondolkodását követjük, akkor átvészelhetjük ezeket a napokat – hangsúlyozta a háziorvos.

Az időjárási előrejelzések szerint a következő napokban folyamatosan emelkedik majd a hőmérséklet, csütörtökre 29, péntekre 30 Celsius-fokot is jósolnak a meteorológusok, utána pedig néhány fokot mérséklődik majd a meleg.

A téma kapcsán megkérdeztük az utca emberét:

Líbor László békéscsabai műszaki szakember: – Egyáltalán nem hatnak rám a frontok, a titok annyi, hogy szeretni kell az esőt is, épp úgy, mint a kellemes napsütést. Akkor is esni fog, ha nem akarjuk, az időjárásba nincsen beleszólásunk. Én még a negyven fokot is elviselem nyáron. A mostanra jósolt 30-at azért annyira nem várom, jó, ha megvan a négy évszak.

Villám István békéscsabai­ nyugdíjas: – Szerencsére nem annyira viselnek meg a meleg- és hidegfrontok, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy nyolcvanévesen már inkább az életkorra fogja az ember a különféle nyavalyáit. Szeretem a jó, meleg időt, de a feleségemet nagyon bántja a hirtelen időjárás-változás. A közérzetével, a vérnyomásával ilyenkor sokat kínlódik.