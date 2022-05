A tizenharmadik osztályos Szabó József erősáramú elektrotechnikusnak készül, öt társával, Vágási Gáborral, Virág Boldizsárral, Batta Szabolccsal, Szurkos Ádámmal és Csordás Manóval egy hónapot töltött Máltán. Elmondta, hogy minden téren pozitívnak értékeli az utat, belecsöppenhetett a munka világába. Egy villanyszerelő cégnél, egy építkezésen dolgoztak, szereltek, húzták a kábeleket. Úgy véli, a külföldi szakmai gyakorlat mindenképpen a hasznára válik, többek között azért is, mert végig angolul kellett beszélniük, megértetniük magukat.

Málta teljesen más világ, főleg a turizmusból élnek – mesélte a Földközi-tengeri három szigetből álló országról. Hozzátette, hogy hajókkal lehet a szigetek között utazni, ahol minden a vízi sportokról, a strandolásról szól, illetve van egy bulinegyede is, amely mindig tele van érdeklődőkkel. Elmondta, hogy hétköznapokon 8-tól 16 óráig dolgoztak, de hét közben 16 óra után és hétvégéken azt csináltak, amit csak szerettek volna. Felfedezték a környéket, volt olyan nap, amikor több mint 20 kilométert gyalogoltak. Úgy véli, egy nyaralásnak is beillett az utazás.

A tizenegyedik osztályos Varga Csanád Sándor szoftverfejlesztőnek tanul, ő Portugáliában, Portótól északkeleten járt szakmai gyakorlaton ugyancsak öt társával, Dézsi Jánossal, Laurinyecz Istvánnal, Győrfi Krisztiánnal, Diósi Dániellel és Molnár Milánnal. Elmondta, hogy weboldalakat készítettek egy cégnek – utazásszervezéssel, de mosógép-kölcsönzéssel kapcsolatos is volt köztük –, különféle programozási nyelveket használtak, a PHP-tól kezdve a C#-n át a JavaScriptig. Újdonságokat tanultak, és olyan dolgokra is felhívták a figyelmüket, amikre nem is gondoltak volna.

Hozzátette, hogy angolul kommunikáltak Portugáliában, és meglepő volt, hogy a dél-európai országban a vártnál kevesebben beszélnek angolul, így akadtak problémáik: például megesett, hogy majdnem leszálltak egy vonatról, amelyről nem kellett volna, ami, mivel utolsó járatról volt szó, elég nagy zűrzavart jelentett volna. Hangsúlyozta, hogy nagyon jól érezték magukat Portugáliában, sok helyre eljutottak – például a tengerpartra is, ahol a víz az elmondása szerint nem volt túl hideg, de kellemesen meleg sem –, és ha tehetnék, akkor visszatérnének.