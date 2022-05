A vasútállomásnál volt a rajt: a családi futás résztvevői innen tettek meg 2,5 kilométert a városháza előtti térig; a félmaratoni távon indulók pedig körbekocogták a települést, érintve Vésztő-Mágort is, és szintén a főtéren értek célba.

Csősz Ferenc, a művelődési központ igazgatója elmondta, hogy az előző évben félszázan mérettették meg magukat a különböző távokon. A tavalyi esemény után rengeteg pozitív visszajelzést kaptak arról, hogy egy remek rendezvényt találtak ki és hívtak életre, azt jól szervezték meg, a távokat és az útvonalat is jól választották ki – ezért döntöttek úgy, hogy megtartják idén is. A mostani alkalmon is több tucatnyian rajtoltak el.