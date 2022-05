A madarak és fák napját éppen 120 éve, 1902-ben tartották meg először a hasznos madarak védelme érdekében, de a célok között a gyermekek iskolai képzése is szerepelt, így történt ez alkalommal a Békés Megyei Könyvtár Jaminai Könyvtárában is – osztotta meg velünk Lukoviczki Anna, a könyvtár igazgatóhelyettese.

Mint mondta, Holóka Demeter Péter, körösladányi szerzőnek eddig 3 kötete jelent meg, lokálpatrióta és szenvedélyesen szereti a természetet. Az keddi előadásából kiderült, hogy a gyerekek mely állatokkal, madarakkal, lepkékkel találkozhatnak akár a közvetlen környezetükben is.

A szerző gyermekkori és fiatalkori emlékeiből, a természet csodálatos, festői szépségéből és annak végtelen szeretetéből fakadó történteket osztott meg a résztvevőkkel.

Az előadáson a diákok a közvetlen környezetünkben is előforduló állatokon kívül megismerhették a Kőrösök vidékére jellemző növény- és állatvilágot is. Többek között megismerkedtek a Hétpettyes álcsüngőlepkével, de szóba került az is, hogy nem is olyan rég a békéscsabai Evangélikus Nagytemplom tetején egy nagyon ritka és szigorúan védett vándor sólyom tanyázott egy ideig. A szerző saját fotóin keresztül a gyerekek megcsodálhatták a messze híres függő cinke varázslatos fészkét, vagy a különleges kérészek nászát. Az előadáson az is elhangzott, hogy az igen ritka Fekete gólya egyik fészke éppen Körösladányban van, de akár még hódokkal vagy ugartyúkkal is találkozhat az arra járó természetkedvelők.