– Mindezek együttesen alkalmassá teszik az egykori Bodoki-majort, hogy ott egy családi szabadidő- és fejlesztőparkot hozzunk létre – tette hozzá az alapítvány elnöke. Mint kifejtette, az előkészületek megkezdődtek, nagyon sok jó szándékú ember segítségével megtörtént a tereprendezés. A fejlesztéshez elengedhetetlen volt, hogy a területet kivonják mezőgazdasági művelés alól, ez is megvalósult. Várhatóan jövő héten véglegesen az alapítvány tulajdonába kerül az egykori major, amit egyébként Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter támogatásának és dr. Kovács József közbejárásának köszönhetően vásárolhattak meg.

– Kültéri rendezvények számára már idén ideális lesz a terület, a további fejlesztéseket pedig lépésről lépésre haladva szeretnék megvalósítani – fogalmazott dr. Abrulrahman Abdulrab Mohamed. Az első beruházásként körül kell keríteni a terület azon részeit, amelyek még nincs kerítés. Második lépésként idén szeretnék elkészíteni azokat a terveket, amelyek a különböző játszó- és fejlesztő eszközök elhelyezkedését, a különböző szolgáltatások helyét fogják megjelölni.

– Keressük a lehetőségeket, a támogatási forrásokat, amelyekre akár önállóan, akár az önkormányzattal együttműködve pályázhatunk – hangsúlyozta az alapítvány elnöke.

Mindenki számára nyitott lesz a park

Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed elmondta, tervezik, hogy mozgáskorlátozott gyermekek számára alkalmas játszó- és fejlesztőeszközöket is telepítenek majd az egykori majorba. Az épületben fejlesztő foglalkozásokhoz megfelelő infrastruktúrát is kialakítanak majd. A közeli Élővíz-csatorna adottságait kihasználva ott csónakázási, vízi túrázási lehetőséget hoznának létre. Az alapítvány elnöke megerősítette, hogy olyan környezetet szeretnének teremteni, amely alkalmas bármilyen családi rendezvény megtartása, például születésnapokra, névnapokra is. Az elképzelések között szerepel, hogy nyári táborok számára is alkalmassá teszik a területet, ahol egyfajta ökoparkot is létrehoznának, amelynek farmrészén a gyerekek kertészkedhetnek, de lenne állatsimogató is, illetve állatterápia is, ezen belül például terápiás kutyával is találkozhatnának a látogatók. Ehhez minden segítséget, adományt, az adó egy százalékát is tisztelettel fogadják.