Az első Montgomery Magyar Napoknak előzménye van: amikor a kunágotai származású, de a messzi országban élő énekművész, Silló Erzsébet szülőhelyén koncertezett, nem csak magyarul, de a walesiek nyelvén és azok dalait is tolmácsolva aratott komolyzenei sikereket. Jóvoltából az elmúlt években felvette a hivatalos kapcsolatot a két település önkormányzata is. Kölcsönösen keresik az alkalmakat, miként építhetnek kulturális hidat a távolságot leküzdve.

Arany János Walesi bárdok történelmi balladája, a személyes kapcsolatok, az egyre bővülő lehetőségek a közös programok résztvevői számára is biztatóak. Ma már a messzeség nem gátja az együttműködésnek, erre kiváló bizonyíték, hogy a kunágotai Bereczki Máté Általános Iskola negyedikesei és a montgomery iskola diákjai pénteken például találkoztak és együtt alkottak az online térben. Erről a tanítójuk, Modok-Kaszás Edit mesélt.

– Örömmel kapcsolódunk be minden olyan kezdeményezésbe, ami által megismeri a mi kis közösségünket, Kunágotát, az iskolát a nagyvilág. Március óta voltak sikeres online programjaink Montgomery iskolásaival, játékos daltanulás mellett a walesi nyelven az üdvözlés rövid formáit is elsajátították a gyerekek. És ez a tudás beépül a mindennapjainkba. Ahogy a montgomery gyerekeknek is, hiszen őket pedig mi tanítottuk magyarul. Megismertük egymás nemzeti himnuszait, amit szintén énekeltünk közösen online térben.