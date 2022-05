A végig az interaktivitást, a párbeszédet középpontba állító programon szó esett arról, hogy milyen ország Japán, mi jutott a jelenlévőknek elsőként eszébe a távoli országról. Egyebek mellett beszéltek arról, hogy a szigetországi lét hozzájárul ahhoz, hogy az emberek eléggé befelé fordulóak. Az iskolarendszer kapcsán az előadó kiemelte, az intézmények ezért is fókuszálnak arra, hogy a gyerekek empatikusak, közösségi emberek legyenek. Érdekességként kitért arra, hogy az első nyolc évben a diákok takarítják az iskolájukat Japánban, így a közös munka, a kisebbekre való odafigyelés és a környezet védelme egyaránt kiemelt hangsúlyt kap.

Miközben az országban erős az ősi kultúra, a tradíciók tisztelete, a futurisztikus dolgok is óriási szerepet kapnak, a robotok, a mesterséges intelligencia nagyon elterjedt, az autókat például robotok parkolják le. Újabb adalékként a szakember kitért arra, hogy a koronavírust jól kezelte Japán, ugyanakkor megnőtt az öngyilkosságok száma, többen fordultak az alkoholhoz és a pornónézéshez.

Az országot elöregedő társadalom jellemzi, kevés a fiatal, ami alapvetően kihat az Egyesült Államokkal és a Kínával szembeni versenyképességre is. Stephen Nagy elmondta, miközben például a magyarok nagyon közvetlenek, addig a japánok mérlegelik, hogy miként beszéljenek érzéseikről, mindez pedig nehézséget okoz, amikor egy szókimondóbb kultúrával találkoznak. Ezért is tekintik nagyon fontos feladatnak a kommunikáció fejlesztését, hiszen ez az Amerikával és Kínával való együttműködésben is nagyon lényeges. Az előadáson számos egyéb érdekesség, kevéssé ismert információ is elhangzott a három állammal kapcsolatban.