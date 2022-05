A Dombegyházát is érintő beruházás összesen 2,746 milliárd forintból valósult meg, amit 85 százalékban az Európai Unió, a fennmaradó részt pedig a központi költségvetés finanszírozott.

Dombegyházon korábban nem építették meg a szennyvízcsatorna-hálózatot és a szennyvíztisztító telepet, így a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében történt beruházás célja a keletkező kommunális szennyvizek szabályozott, környezetbarát módon történő összegyűjtése, szállítása és tisztítása volt. A fejlesztésnek köszönhetően, közterületen olyan csatornahálózatot építettek ki, amivel folyamatosan biztosítható az ingatlanokon keletkező szennyvíz elvezetése. A projekt eredményeként az eddig elszikkasztott, talajba engedett szennyvizek szervezett elvezetésével lényegesen csökken a talaj- és a talajvizet szennyező anyagok mennyisége.

A szennyvízcsatorna-hálózat a csapadékvíz-elvezetéstől elválasztott rendszerben, kizárólag a szennyvíz elvezetését szolgálja. A beruházás keretében egy új szennyvíztisztító telep is létesült a településen. A technológia nagy biztonsággal képes teljesíteni a tisztított szennyvíz minőségére előírt határértékeket. Ugyancsak a projekt keretében a település felől a szennyvíztisztító telep megközelítését biztosító új útszakasz fejlesztése is megtörtént. A műtárgyak és közlekedő felületetek megvilágításához térvilágítás is készült.