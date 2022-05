Kozsuch Kornél, az agrárkamara megyei elnökjelöltje kiemelte, e hét péntekjén a kamarai tagok szavazataikkal a falugazdász-irodákban megerősíthetik az érdekükben munkálkodó szervezetet.

Kozsuch Kornél kifejtette, a május 20-ai kamarai szavazás tétje, hogy mekkora felhatalmást kap a megyében a tagoktól a 90 fős listájuk, melyhez a Magosz vezetésével 17 szövetségi partner csatlakozott. Ezt követően tartják meg majd a megyei küldöttgyűlést, ahol megválasztják az elnököt, az alelnököket, az osztályelnököket, az etikai bizottság tagjait és az országos küldötteket.

– Az április 5-én indult kampány során több mint ezer gazdatársunkkal találkoztunk személyesen 37 megyénkbeli településen. Ez idő alatt munkatársaimmal több, mint 15 ezer kilométert tettünk meg a megye határán belül, a gazdák érdekében – emelte ki Kozsuch Kornél. – Számos olyan tagunkat látogattuk meg, akik az élelmiszer-előállításban tevékenykednek, és így erősítik a kamara egységét. Több családi gazdaságba is elmentünk, ők a kertészeti, szántóföldi, állattenyésztési ágazatban jeleskednek. Mondanivalónk mindenhol hasonló volt, közösen, összefogással erősek vagyunk. Az országos vezetőség tagjaival együtt is jövőképet nyújtottunk, hiszen Békés megyében közvetlenül vagy közvetve lényegében minden család kötődik a mezőgazdasághoz. Természetesen a felmerült kérdésekre, problémákra is válaszoltunk, illetve a gazdák javaslatait eltettük a tarsolyunkba, és igyekszünk ezeket mihamarabb a törvényhozás asztalára tenni. Az agrárkamara eddig is rengeteg jogszabályt, jogszabály-változtatást kezdeményezett, és ezek megértésre, támogatásra találtak a kormánynál is.

Kozsuch Kornél kitért arra, az utánpótlás biztosítását is zászlajukra tűzték. A legkisebbeket rajzpályázattal igyekeztek megszólítani, az ifjú gazdáknak külön tájékoztatókat tartottak lehetőségeikkel kapcsolatban.

– A kamara társadalmi szerepvállalása is lényeges – ecsetelte a NAK megyei elnökjelöltje. – A Magyarok Kenyere Program kampányindítóján, az erdélyi Nyárádszeredán részt vettünk a búzaszentelő-ünnepségen. A minap ebédet készítettünk megyei gazdálkodók által adományozott alapanyagokból a kárpátaljai menekültek számára az ukrán határnál.

Kozsuch Kornél beszélt arról, a falugazdász-hálózatuk áll legközelebb a településeken a termelőkhöz. Idén is nagyon sokaknak, eddig már 8500 gazdának nyújtották be az egységes kérelmét. Az elnökjelölt kitért arra is, a sajtótájékoztatót azért egy árpaföldön tartották, mert ezzel elindították a kamarai határszemlék sorozatát. A megyei elnökséggel egy-egy település határát a gazdálkodókkal közösen bejárják, és ott áttekintik, megvitatják az aktuális feladatokat, tapasztalatokat.