Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere nemrég sajtótájékoztatón elmondta, hogy az eddigieken túl további 13 millió forintot fizet az önkormányzat a volántársaságnak, így az előző évi közszolgáltatás nagyjából 230 millió forintba került a városnak. Úgy véli, azt is figyelembe véve, hogy az előző évben alacsonyabb volt az utazási kedv, mint korábban, elfogadható az összeg.

A képviselő-testület azt kérte, hogy – szem előtt tartva a környezetvédelmi szempontokat – legalább Euro 3-as minősítésű motorral felszerelt autóbuszok közlekedjenek Békéscsabán.

A beszámoló alapján tavaly 2,6 millió utast vittek el az autóbuszok a városban, 500 ezerrel kevesebbet, mint két éve. Ők összesen 14,8 millió kilométert tettek meg a járatokon, ez 2,8 millió kilométeres ­visszaesést jelent a 2020-as adathoz képest. Közben az indított járatok száma alig ­mérséklődött – csupán ötszázzal –, tavaly is több mint 82 ezer volt.

Az utazási kedv csökkenése miatt csaknem 15 millió forinttal – az előző évhez képest 14,5 százalékkal – mérséklődött a volántársaság utasoktól származó bevétele is. Leginkább az értékesített összvonalas és egyvonalas havi bérletek eladása csappant meg, de kevesebb folyt be a tanuló- és nyugdíjasbérletekből, az elővételben és az autó­buszon váltott menetjegyekből­ is.

A Volánbusz Zrt. a közszolgáltatási feladatokat tavaly átlagosan 17 autóbusszal látta el, öt tartalék jármű is rendelkezésre állt, illetve, hogy a szolgáltatás hatékony legyen, helyközi járatok szintén segítették a munkát.

A 22 autóbusz közül 14 úgynevezett szóló, nyolc pedig csuklós: amíg előbbiek mindegyike, addig utóbbiak egyike sem alacsonypadlós vagy alacsony belépésű jármű.

Az utasforgalomnak megfelelő férőhellyel rendelkeztek az autóbuszok – írták a beszámolóban. A volántársaságnál figyelemmel kísérték a járatok terheltségét, gyűjtöttek adatokat a sofőröktől és az utasoktól egyaránt. Nem tudnak olyan rendszeres zsúfoltságról, amely miatt a menetrend módosítását kellett volna kezdeményezni, nem is történt tavaly érdemi változás. Úgy vélik, a rövid ideig fennálló nagyobb utazási igényt hatékonyan kezelték.