Az eseményre visszatérve elmondta, az avató közel 60 kerékpáros részvételével indult. A megnyitón Rohonyné Urbancsok Zsuzsanna, Molnár Etele alpolgármester, Csernus Zsolt képviselő köszöntötte a résztvevőket, majd dr. Darida András vezetésével elindult a csapat. Egy óra elteltével már vissza is érkeztek a leggyorsabbak, de a többiekre sem kellett sokat várni. Minden korosztályból érkeztek, és mindenki sikeresen teljesítette az útvonalat.

Végül hangsúlyozta, Szarva­son a III. Trianoni Emléktusán úszás- és futássportágban és a IV. Körös-körül a Körös Körül Futófesztiválon futássportágban is olimpiai pontok szerezhetők, most pedig a pontgyűjtő lehetőségeket szélesítve a „Körös18” kerékpáros kör is bekerült a Maradj Fitten programba. Utóbbi díjmentes útvonalai virtuálisan teljesíthetők.