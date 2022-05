Tarsoly Krisztina és Komáromi Anett kezdeményezésére és szervező munkája nyomán a jótékonysági gálaest mára már hagyománnyá vált. Az emberek a tíz év alatt megtanulták, hogy minden évben részt vehetnek egy színvonalas jótékonysági esten. A rendezvény sikerét és népszerűségét az is bizonyítja, hogy a jegyek már jóval a gálaest előtt elfogynak.

– Több mint 15 éve találkoztunk a lakóotthon színházba járó, színházszerető fiataljaival, akik kíváncsiak voltak arra, hogy mi zajlik a kulisszák mögött. Elmentünk hozzájuk egy beszélgetésre, ahol a színházról, az ott zajló háttérmunkáról is meséltünk. Ez az alkalom olyan jól sikerült, hogy utána többször is találkoztunk, és alakult egy kis színjátszó kör is. Egy idő után mertünk egy nagyot álmodni, és ennek eredménye lett több mint tíz évvel ezelőtt az első gála, rengeteg ember szeretetének és munkájának gyümölcseként. Hálásak és boldogok vagyunk, hogy megszülethetett az Angyalok szárnyalása, amely mögé teljes mellszélességgel odaállt a színház – osztotta meg velünk Tarsoly Krisztina.