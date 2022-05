– Honnan jött a Kékkör teljesítésének ötlete?

– Jó tizenöt éve barátaim hívtak túrázni a Bihar-hegységbe. Volt, amikor csak hárman mentünk, máskor busszal ötvenen. Rövidebb távokat tettünk; 10-20 kilométert. Kerékpározva már jelvényeket is szereztünk, felsejlett bennem, hogy gyalog is kipróbálhatnám magam teljesítménytúrákon. Egy túratárs mesélt a Kékkörről, amibe 2019 áprilisában belevágtam. Egy barátommal kezdtem, végül egyedül fejeztem be a vállalást idén húsvétkor. Először az Írottkőtől Hollóházáig tartó, 1160 kilométert teljesítettem, majd az Alföld 870-es szakaszán mentem végig Sátoraljaújhelytől Szekszárdig, a végére pedig az 541 kilométeres Szekszárd–Írottkő táv maradt.

– Már a felkészülés is kulcsfontosságú lehetett.

– Igen, mentálisan is képben kellett lenni, pontosan átgondolni, hol alszok, mit viszek. Jórészt a saját tapasztalataimból okultam, eleinte négyszemélyes sátrat vittem, foglaltam szállást, aztán úgy döntöttem, kilépek a komfortzónámból, ha kell, éjszaka is megyek, fejlámpával, és bivakolok, azaz egy szál hálózsákban, magasleseken, szabad ég alatt alszok.

– Mekkora távokat tett meg egy-egy alkalommal?

– Ötven kilométerekkel indítottam, de másnapra rendre erős izomláz gyötört. Azóta vettem speciális kompressziós zoknit, így nem savasodok. Már 75-80 kilométereket is mentem, volt, hogy 28-30 óra alatt akár 110 kilométert is magam mögött hagytam. Egy-egy szakaszhoz kijelölt túraútvonalak tartoznak, a Magyar Természetjáró Szövetség füzeteiben jelölik a távolságot, a szintkülönbséget és a pecsételőhelyeket. Utóbbiakat egy-egy táv teljesítése után meg kell keresni, van egy alkalmazás, amelyik méterre pontosan jelöli.