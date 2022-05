Mint megírtuk, péntektől csak magyar rendszámú autókba lehet hatósági, 480 forint/literes áron tankolni a hazai kutakban, így a Békés megyei töltőállomásokon is. Ellátogattunk néhány helyszínre, hogy megtudjuk, miként állnak át az új kormányzati szabályozásra.

Szabó Ferenc, a Békéscsaba és Gyula között elhelyezkedő Power Petrol állomás vezetője elmondta, náluk alapból kevés külföldi rendszámú autó tankolt már az új kormányzati szabályozás bevezetése előtt is, csupán heti maximum öt ilyen tért be hozzájuk.

Éppen ezért úgy döntöttek, hogy péntektől nem adnak ki üzemanyagot külföldi rendszámú járműbe. Hozzátette, a szabályozás ezért alig érinti őket, csupán annyi a változás, hogy jelzik az érintett autósoknak, hogy nem tudnak tankolni náluk. Megjegyezte, külföldi rendszámmal egyébként nem is gurult be hozzájuk senki az utóbbi napokban, viszont néhány magyar autós érdeklődött a szabályozás iránt. Ugyanakkor kamionosok sem tankolnak náluk, hiszen nincs olyan oszlopuk, ami meghaladja azt a 80 liter/perc nyomást, amire nekik szükségük lenne, így őket érintően egyáltalán nem kellett változtatniuk.

Szabó Ferenc: nem emelkedett a forgalmunk és trükközni sem akart senki.

Az állomásvezetőtől megtudtuk, az utóbbi 24 órában nem emelkedett a forgalmuk, és úgymond trükközni sem próbált meg senki például azzal, hogy kannába tankolt volna üzemanyagot, azt átadva külföldi rendszámú autósnak.

Egy másik, ugyancsak békéscsabai benzinkút eladójától megtudtuk, a bejelentés óta, miszerint csak magyar rendszámú autókat lehet hatósági áron tankolni hazánkban, mintegy másfélszeresére nőtt a forgalmuk. Próbálkoztak néhány külföldi rendszámú autóval is náluk, ám amikor ilyen állt be egy oszlophoz, a kútkezelő azonnal értesítette, hogy nem tud 480 forint/literért tankolni, így ők azonnal tovább is álltak.

Szilágyi Antal szerint megfontolt döntés volt az új hazai szabályozás.

Hozzátette, kútjukon egyébként minden személyautó csupán 20 litert tankolhat egyszerre, kannába pedig csak 5 litert lehet vásárolni. Ezeket a korlátozásokat már megszokták a vevők, és a legújabb szabályozás érvénybe lépése óta sem voltak különösebb fennakadások. Végül hangsúlyozta lapunknak, hogy ők nem kérik a forgalmit a vásárlóktól, hanem ahogy fent is említette, egy kolléga mindig figyeli, hogy milyen rendszámú autók tankolnak.

A magyarok érdekeit védi döntésével a kormány

Szilágyi Tálos Etelkával és férjével, Szilágyi Antallal egy békéscsabai benzinkúton találkoztunk, amikor betértek tankolni. Elárulták, Tolna megyéből érkeztek Békésbe egy hétvégi vakációra. A hatósági áras tankolást érintő korlátozásról kifejtették, ők egyetértenek azzal, hogy a külföldi autósoknak ne legyen akciós áron a benzin Magyarországon. Mégpedig azért, mert szerintük ha ők is 480 forintért tankolnának, úgy a benzinturizmus elszabadulhatna, és félő lenne, hogy üzemanyaghiány alakul ki. Szerintük a magyar emberek érdekeit védi ezzel a kormány, ami megnyugvást ad nekik.