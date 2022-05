Mint azzal többször foglalkozott hírportálunk is, Magyarország újkori történetének első, váltságdíjas emberrablása 1991. június 27-én történt. Az életvidám gimnazista lány az Orosháza és Szeged közötti autóúton tűnt el nyomtalanul. Holtteste sosem került elő. A rendőrség honlapján mindmáig az eltűnt személyek között keresik.

A Magyar Nemzet most arról ír, a Békéscsabai Járásbíróság előtt zajlik egy a Farkas Helga-ügyet is érintő becsületsértési per. A keddre kitűzött tárgyalás elmaradt, ám csütörtökön és pénteken tanúk meghallgatásával folytatódik. Csütörtökön várható Palatinus Gábor nyugalmazott rendőrtiszt meghallgatása. Ő volt az abban az évben elrabolt Farkas Helga ügyében indult nyomozás egyik vezetője is. A Farkas Helga-ügy pedig most előkerülhet a becsületsértési perben.

/Fotó: magyarnemzet.hu/



A rendőrség becsületsértés vétsége miatt büntetőpert kezdeményezett egy orosházi vállalkozó ellen, aki korábban fehérgalléros bűnözőknek nevezte a rendőrség több magas rangú vezetőjét és nyomozóját.

A vállalkozó a becsületsértési perben a Farkas Helga-ügy egyik nyomozójával, Palatinus Gáborral azt akarja bizonyítani, hogy az ügy mögött az északolasz területeken erős Mala del Brenta maffiacsoportot kell keresni, amit szerintük a hatóságok nem tettek meg. Nem árt azonban tudni: a magyar rendőrségi nyomozásban az olasz szál fel sem merült.