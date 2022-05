Soltz Gusztáv az 1848-49-es honvéd seregben szolgált, annak is a Kassai zászlóaljában. A világosi fegyverletétel után vasakaratával és iszonyatos elszántságával a büntetőszázadból kikerülve, egyre magasabb rangot ért el, előbb segédvívómester, majd vívómester lett a monarchia különböző katonai intézeteiben. Később Békéscsabán telepedett le, ahol üzletet nyitott és földel is gazdálkodott, vívómesterként pedig Békéscsaba mellett többek közt Orosházán, és Gyulán is ténykedett.

A Soltz Gusztáv tiszteletére elhelyezett dombormű a korábban felavatott emléktábla mellé került a vívócsarnok homlokzatára. Az eseményen Varga Tamás alpolgármester, Lipták József alezredes a 101. területvédelmi zászlóalj parancsnoka és Trényi Péter a Magyar Szablyavívó Iskola békéscsabai vívómestere avatta fel, és koszorúzta meg a domborművet.