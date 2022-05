Ambrus György szólt arról, hogy folyamatosan tartják a kapcsolatot és egyeztetnek a beszállítókkal, akik havi ártartást biztosítanak számukra. Emellett pedig akcióikról mindig értesítik őket, így lehetőség nyílik arra, hogy több terméket is kedvező áron szerezhessenek be. A zöldség és a gyümölcs beszerezésére két szerződést kötöttek, ahol olcsóbbak az alapanyagok, ott szerzik be azokat.

– A minőségből ugyanakkor nem engedünk, mert az csak felfelé mehet – hangsúlyozta a szakember, aki kitért arra, hogy más főzési, elkészítési technikákat is alkalmaznak ennek érdekében. Ezenfelül a gázzal, a vízzel és a villannyal is igyekeznek a megfelelő módon takarékoskodni. Hangsúlyozta, arra törekednek, hogy a jövőben lehetőség szerint minél több környékbeli őstermelővel kössenek szerződést, ami szintén segíthet a költségek csökkentésében. Úgy fogalmazott, egyelőre komoly kérdés, hogy mit hoz a szep­tember, hiszen az alapanyagok ára várhatóan továbbra is emelkedni fog, ugyanakkor – nyomatékosította ismét – a minőségből biztos, hogy nem fognak engedni. Hozzátette, a vállalkozási tevékenységükre, az idősek étkeztetésének biztosítására is kiemelt hangsúlyt fektetnek.

Több önkormányzati képviselő, Kiss Tamásné, dr. Ökrös István és dr. Görgényi Ernő is hangsúlyozta, az ételek minősége az elmúlt időszakban tovább javult a közétkeztetésben.

A grémium elfogadta a Gyulakonyha idei évre vonatkozó üzleti tervét is, amelyben 593 millió 374 ezer forintos bevétel és 589 millió 552 ezres költségráfordítás mellett, 3 millió 822 ezer forintos nyereséget irányoztak elő.

Öt évre szavazott a testület bizalmat Ambrus Györgynek

A testület döntött arról is, hogy 2022. július 1-től 2027. június 30-ig, további öt évre Ambrus Györgyöt bízza meg a Gyulakonyha ügyvezetői feladataival. Dr. Görgényi Ernő hangsúlyozta, a szakember eredményesen végezte és végzi a munkáját úgy, hogy a pandémia utóhatásai és az alapanyagárak emelkedése egyaránt befolyásolja a tevékenységüket. A polgármester elmondta, az elmúlt egy év bizonyította, hogy a Gyulakonyha és a kórházi közétkeztetés vezetése együtt is kiválóan ellátható, és fontos előnyökkel is jár. A városvezető hangsúlyozta, a bizalom a következő évekre is kijár az ügyvezetőnek, aki a munkakultúra területén is kiváló gondolkodásmódot képvisel. Hozzátette, Ambrus György emellett olimpiai aranyérmes, Venesz-díjas mesterszakács. A polgármester is reményét fejezte ki, hogy év végére már az új, még korszerűbb helyen dolgozhatnak a Gyulakonyha szakemberei.