– A szállásunk is Gyula belvárosában volt, az pedig nagyon kevés helyen adatik meg, hogy a város közepén evezhetünk, és onnan láthatjuk a különböző épületeket. Nagyon nagy érték ez – fogalmazott, majd hozzátette, nagyon érdekli őket a Százlábú Egyesületnek az a Körösön vezető vízi programja, amelyen Erdélyből indulva jutnak el Békés megyébe a túrázók. Idén még nem tudnak itt lenni az eseményen, de jövőre szeretnének részt venni a programon. A békéscsabai Herczeg Zoltán a párjával közösen vett részt az évadnyitó túrán. – Gyuláról indultunk, Veszelynél volt egy megálló, szépen csorogtunk a vízen – árulta el hírportálunknak.

– A vízszint több helyen is alacsony, ami kicsit nehezítette a ­dolgunkat, de a ­környezet nagyon szép, mindenkinek csak ajánlani tudom ezt a ­túrát. A víz tiszta, a természet­ éledezik, a növény- és ­állatvilág számos érdességet tartogat. Szívesen jöttünk az egyesület programjára. Gila Csaba, a Százlábú Egyesület túraszervezője elmondta, kilencedik alkalommal hívták életre az évadnyitó túrát. Kezdetben, az első néhány alkalommal Gyuláról Békéscsabáig eveztek, közel 20 kilométert megtéve. Az évek során azután az igényekre reagálva kétnaposra bővítették az eseményt, amelynek második napján Békéscsabától Békésig tehetik meg az utat az érdeklődők. Akadnak, akik csak az első, és vannak, akik csak a második napon vettek részt, és olyanok is, akik mind a szombati, mind a vasárnapi távot teljesítették. Ilyenek voltak a kaposvári vendégek is. Gila Csaba elmondta, az első napon tizennégy-tizenöt hajóval több mint harmincan kapcsolódtak be a rendezvénybe. A legtöbben elsősorban a közép-békési térségből, Gyuláról, Békéscsabáról és Békésről szálltak hajóba – tette hozzá a túravezető, Gila Csaba.

Újra vadregényes tájakon ülhetünk majd kenuba

A vízitúrázás kedvelőinek nem kell sokáig várniuk egy újabb kivételes programra. Zanócz Róberttől, a Százlábú Egyesület koordinátoráról megtudtuk, május 7-én, szombaton Vízi (kör) túra lesz az Élővíz-csatornán és az Ó-Körösön, vagyis a Gerlai-holtágon. Mint kifejtette, a túraprogram során egy vadregényes és izgalmas, de méltatlanul kevéssé ismert részen fognak lapátolni, mely sok-sok érdekességet és természeti szépséget rejteget. Gyülekező szombaton 9 órakor a Csabagyöngye stégjénél.

A csapat az első napon Gyuláról indult el, majd Békéscsabán ért célba, innen vasárnap Békésig eveztek tovább /Fotó: Imre György/