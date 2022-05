Alapmondása volt évtizedeken át, hogy agrárium nélkül nincs vidék, vidék nélkül nincs Magyarország. Szűkebb pátriájában mindig hangsúlyozta, hogy Békés megye az ország éléskamrája, a természet kincsestára. Elkötelezett volt a mezőgazdaság és a gazdatársadalom iránt. Anyai felmenőitől – akik gazdálkodók voltak – ragadt rá a föld, a földművelők szeretete. Dr. Kulcsár László 30 évig viselte szívén a gazdák sorsát és képviselte érdekeit a Magoszon és az agrárkamarán keresztül. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának haláláig megyei elnöke, a Magosznak országos alelnöke és megyei elnöke volt.

Vasárnap hunyt el, családja körében. Pedig annyi terve volt szűkebb pátriájában és a magyar agrárium további sikerei érdekében is. Mindig azt mondta, áthatja a magyar agrárium iránti felelősség, hogy a mezőgazdaság méltó helyet foglaljon el a nemzetgazdaságban. Számos jogszabályt készített elő a gazdák érdekében kollégáival, és ezeket véghez is vitte a jogalkotáson keresztül.

Családja mellett a gazdaközösségekben érezte legjobban magát Gyomaendrődtől Kondorosig, Nagyszénástól Gerendásig. Számos kitüntetést vehetett át a munkájáért, de az egyik legbüszkébb arra volt, hogy 2018-ban megkapta a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést a magyar gazdák érdekképviselete és a vidék értékeinek megőrzése iránti elkötelezett, kiemelkedő tevékenységéért.

Mindannyiunknak hiányozni fog.Dr. Kulcsár Lászlót a Magosz és a NAK is saját halottjának tekinti.

Dr. Kulcsár László 1948-ban született Budapesten. Középiskolai tanulmányait a gyomaendrődi gimnáziumban végezte, 1974-ben szerzett jogi doktori oklevelet Szegeden. Ezt követően Békés megyében praktizált. A magyar agrárium sorsát mindig szívügyeként kezelte. Aktív szerepet és felelősséget is vállalt az ágazat fejlesztésében. Személyes kezdeményezése alapján együttműködési megállapodást kötött a Békés Megyei Kormányhivatallal, a Békéscsabai Szakképzési Centrummal, valamint a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségével, ezt követően a Szent István Egyetemmel.

Dr. Kulcsár László 1992 óta a Békés Megyei Gazdakörök Szövetségének az elnöki tisztségét is betöltötte, szívén viselte ebbéli teendői során is a gazdák sorsát és képviselte a gazdálkodók érdekeit. 1994-ben részt vett a Békés Megyei Agrárkamara megszervezésében, majd élete végéig a gazdák szolgálatában végezte kamarai munkáját is. 1998-tól aktívan közreműködött a Békés Megyei Önkormányzat munkájában. 2010-től a Békés Megyei Közgyűlés képviselője, 2010-2014-ig a mezőgazdasági bizottság alelnöke volt, 2014-től a jogi-és ügyrendi bizottság elnöki tisztségét töltötte be.