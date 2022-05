Egy újabb mérföldkőhöz érkezett az a megyei TOP-os projekt, amit Hagyomány, Érték, Közösség Békés megyében címmel indított el a megyei önkormányzat, és amelynek lebonyolítója a Cervinus Teátrum – hangzott el Csasztvan András ügyvezető igazgató köszöntőjében. Kifejtette, a Kézműves termékek vására már az ötödik olyan megyei önkormányzatos projektelem, amit a teátrum tavaly ősz óta szervez és lebonyolít, és amit a többihez hasonlóan szintén Szarvason próbálnak ki először.

Babák Mihály polgármester elmondta, a Kézműves termékek vására kapcsán egy nagyon fontos, Széchenyi terves programról van szó, amit a megyei önkormányzat szerzett meg a régiónak. Ez számos dolgot foglal magában, például a hagyományt, az értéket és a közösséget is, amik alapján a címét is viseli. Kiemelte, rendkívül fontos a mai világban az élelmiszer, amiből azok a hagyományos termékek – kolbászok, túrók, sajtok és mézek –, melyeket mi magunknak csinálunk mesterséges adalékanyagok nélkül, magát az egészséget jelentik számunkra. Hozzátette, véleménye szerint az élelmiszer feldolgozáshoz kiválóan értő emberek élnek Békés megyében, ezért is vagyunk jó otthona egy ilyen programnak. Végül hangsúlyozta, bízik abban, hogy ez a projekt majd felhívja a lakosság figyelmét a hagyományos és egészséges élelmiszerek vásárlására, ami jó a fogyasztónak, és a helyi termelőknek is.

Zalai Mihály, a megyei közgyűlés elnöke kifejtette, a Kézműves termékek vásárát, amit elsőként Szarvason hívtak életre, a következő hónapokban még 23 ugyanilyen rendezvény követi majd. Hozzátette, azért választották első helyszínnek a történelmi Magyarország közepét, mert ez a település a hagyományok, értékek és a kézművesség szempontjából Békés megye közepe is. Ehhez a projekthez kapcsolódóan pedig már több alkalommal is itt indult útjára egy-egy tevékenység, ráadásul a Cervinus Teátrum nyerte meg a projektelemek lebonyolítását, ami nagy öröm számára.

Az elnök hangsúlyozta, az egészséges, magyar és helyben megtermelt élelmiszerek fogyasztására szeretnék felhívni a figyelmet a jelenlegi programmal, így a keretében szervezett kézműves vásárokkal is. Hozzátette, maga az ötlet a Megyenapokból indult, aminek minden évben nagyon fontos része a kézműves vásár és termelői piac, melyekre a tapasztalatok szerint az érdeklődés is óriási. Ez a pályázat pedig most lehetőséget adott arra, hogy ezzel a vásárral kilépjenek Békéscsabáról, és a nyár folyamán rendezvényekhez kapcsolódva – ezúttal például a gyermeknaphoz –, vagy akár önállóan is szervezzen ilyet, összesen 25 alkalommal a Cervinus Teátrum.

Termék brandet hoztak létre

Zalai Mihálytól megtudtuk, a fenti TOP-os programhoz kapcsolódva dolgozták ki a Viharsarok termék brandet, aminek már elkészült a logója, és hamarosan a vásárok egységes sátrain is megjelenik majd. Hozzátette, megyei önkormányzat a lakosság segítségét kérve – az ajánlások alapján - idén 15 kézműves termelőt/kistermelőt választott ki, akik jogosultságot szereztek a logó használatára. Az elnök elmondta, a brand célja a térségben dolgozó kézművesek egységes, közös megjelenéssel való bemutatása. Lokális márkaként segíti majd a fogyasztót a helyi termék preferálásában és kiválasztásában, illetve lehetőséget ad a ma közkedvelt és támogatott rövid elérési utat választók számára is. Ráadásul közösen, egységesen megjelenve az önmagukban is kiváló termékek még inkább egymást erősítik.