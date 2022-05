Többszörös ünnep volt a pénteki esemény, hiszen az átadás mellett felidéztük, hogy mintegy négy évvel ezelőtt alakult meg a kézimunka szakkör – fogalmazott az eseményen Bognár Mária. A szakkör koordinátora elmondta, a 2018-as nyitóprogramon Nádudvari Andrásné kezdeményezésére döntöttek úgy, hogy támogatják a koraszülötteket, és az említett néhány esztendő alatt már tizedik alkalommal adtak át adományokat számukra. Pénteken százegy babatakarót, negyvenegy sapkát és tizenkét játékot nyújtottak át Szabó Edit főnővérnek, míg az elmúlt négy évben 573 takarót, 418 babasapkát, 236 játékot és 81 koripot készítettek a gyerekek számára. Bognár Mária úgy fogalmazott, kevés lelkesebb csapatot találni Gyulán, mint a Gyulavári Kézimunka Szakkör tagjai.

– Mindannyian a szívüket-lelküket belehorgolják az apró gyerekeknek készülő különlegességekbe – hangsúlyozta, majd hozzátette, bíznak benne, hogy ezek a tárgyak egyszer örök emléket jelentenek majd a felnövő koraszülötteknek, és talán kíváncsiak is lesznek rá, hogy kik csinálták azokat.

Szólt arról, hogy a gyulavári részönkormányzat – amelyet Király Sándorné képviselt az eseményen -, illetve annak elnöke, Szabó Károly önkormányzati képviselő is jelentősen támogatja a tevékenységüket.

Dézsi János, a Mogyoróssy János Városi Könyvtár igazgatója kiemelte, a szakkör tagjai óriási munkát végeznek, az energia, amit befektetnek nélkülözhetetlen, hogy különleges ajándékokat juttathassanak el a koraszülöttöknek.

Bognár Mária elmondta, minden hónapban egyszer találkoznak, majd a csapat tagjai otthonukban kötnek, horgolnak, patchworkoznek. Egy babatakaró elkészítése egyébként olyan nyolc-tíz óra munkát igényel.

A szakkört összesen tizenhárman alkotják, a csoport munkája az úgynevezett Lifelong Learning pályázati program keretében kezdődött. Vezetőjük Csicsely Györgyné. Ahogy említettük, már az első összejövetel után felvették a kapcsolatot dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed főorvossal és Szabó Edit főnövérrel, akik pozitívan fogadták a megkeresésüket, és vállalták, hogy eljuttatják a takarókat, sapkákat, játékokat a gyerekeknek.

A szakkörnek már két kiállítása is volt, munkáikat láthatták a Gyulavári kastélyban és a könyvtárban is, emellett részt vettek az első alkalommal megtartott gyulavári adventen. A református egyház megkeresésére pedig olyan betegek számára horgoltak karácsonyi angyalkákat, akiknek a kórházban kellett tölteniük a szeretet ünnepét, a karácsonyt, és ezzel a meglepetéssel is igyekeztek kicsit jobb kedvre deríteni őket.

Igazi kincset, emléket jelent

Dr. Abrulrahman Abdulrab Mohamed, a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány elnöke elmondta, már a kórházban is használják a koraszülöttek ellátásában az ajándékokat, amelyeket, amikor a gyerekek hazamehetnek, odaadnak a családoknak.

– Ezt a szülők mindig nagyon nagy örömmel fogadják, és elteszik emlékbe, igazi kincset jelent ez az édesanyák és édesapák számára, de később a felnövő gyerekek számára is nagyon különleges lesz, hogy akár 70 éves korukban is megmutathatják az unokájuknak. Óriási köszönet mindezekért a szakkörnek – tette hozzá.