A zsákosmolyoknak ez a faja Európában csak két helyszínen él: a Körös-Maros Nemzeti Parkban és tőlünk kétezer kilométerrel keletebbre, a kontinens legkeletibb csücskében. Bélmegyer térségében 2005-ben azonosították a fajt, amely az élőhely alapján, magyar elnevezésként a bélmegyeri zsákosmoly nevet kapta. Később, a kutatások eredményeként Szabadkígyós térségében is előkerült.

A zsákosmoly az európai lepkék leggazdagabb nemzetsége, ezernél is több faja ismert a világon. Ezek közül hazánkban is mintegy kétszáz megtalálható. Lárváik növényekből kis zsákokat építenek maguk köré, így közlekednek a tápnövényükön, innen kapták a nevüket is – írja a kmnp.hu.

/Fotó: Körös-Maros Nemzeti Park oldala/Boldog Gusztáv László/

A bélmegyeri zsákosmoly (fajtársaihoz hasonlóan) táplálékspecialista. Tápnövényül a réti és az aranyfürt őszirózsák szolgálnak számára. A faj kifejlett egyedei ezekben a napokban éppen rajzanak, azaz most rakják le petéiket. Mintegy két hétig repdesnek, utána elpusztulnak, petéik pedig megindulnak a lárvafejlődés útján.

A zsákban mozgó kis lárvák feltételezhetően az őszirózsák magas kóróin tudnak túlélni. Éppen ezért fontos, hogy maradjanak olyan őszirózsás foltok, ahol sem kaszálás, sem legeltetés nem történik.