Varga Pál, Kardoskút polgármester az orosházi Székács József evangélikus iskola igazgatójával, valamint az intézmény fenntartójával, az orosházi evangélikus gyülekezet igazgató-lelkészével is felvette a kapcsolatot. A kardoskúti iskola újraindításához szükséges felújításhoz pedig már szerveznek közösségi alkalmakat, hogy a forrást előteremtsék. Vannak önzetlen támogatók, de a kardoskúti szülők, mesteremberek is felajánlották kétkezi munkájukat a siker érdekében. Ennyi előzmény után szerda délután tájékoztató fórumot tartottak az iskolában, ahol szinte minden érintetlen, a dekorációk az osztálytermek falain, a folyosókon... A táblán azonban friss a krétanyom, ezt olvastuk: NYITNIKÉK 2023/2024.

Az érkezők nosztalgikus hangulatban ültek be a fórumra. Köztük Geisztné Dénes Diána Dóra a férjével, Geiszt Lászlóval. Egykor ők is e falak között tanultak. Ballagási tablóikat is megtalálták a falakon. Lacika 5, Annácska 4 éves, szeretnék, ha gyermekeik helyben járhatnának iskolába.

Varga Pál egy most zajló, alapos előkészítő munkáról számolt be. Arról, hogy 20 szülő elkötelezett az iskolanyitás mellett, azt felmenő rendszerben oldanák meg. 2023/2024-es tanév 6-8 elsős gyermekkel indulna. Indulhatna, ha az épület 1100 négyzetméteréből legalább 400 négyzetmétert minden elvárásnak megfelelően átalakítanának, felújítanának. Előzetes kalkuláció szerint erre 25 millió forintra lesz szükség.

Gyűjtünk, mecénásokat keresünk és vannak ügyes szülők. Ezt megoldjuk. Ahhoz viszont, hogy jól működő iskolánk legyen, ahhoz elkötelezett, lokálpatrióta anyukákra, apukákra és gyermekeikre van a legnagyobb szükség

– hangsúlyozta a polgármester, majd a leendő fenntartó, az orosházi evangélikus egyház igazgató-lelkésze, Ördög Endre arról beszélt, még az út elején vannak az egyeztetésekkel. Ismertette a fenntartói struktúrát, kiemelve, hogy gyülekezeti fenntartásban ha működik egy intézmény, az a helyben intézendő ügyekben a rugalmasságot, a gyorsaságot garantálja. Ráadásul kicsi apparátussal. Kardoskúti leánygyülekezetük élén Laczki János teljesít szolgálatot mindenki megelégedésére. Nagy Róbert, az orosházi iskola igazgatója is azt hangsúlyozta, kell a komoly szülői szándék.

Ha itt, Kardoskúton jó élni, ha itt van elhivatott településvezetés, ha van megalapozott szülői akarat, akkor lehet iskola. Olyan folyamat elején járunk, ami még számos kérdést (gazdasági számításokat, demográfiai mutatókat, szakmai megoldásokat) vet fel

– tette hozzá.

És valóban, a résztvevők megfogalmazták kétségeiket, kérdéseiket, amikre helyben kaptak válaszokat is (mi a minimális létszám, milyen határidők vannak, tanítók személye, az anyaiskolával való kapcsolat). Édesapák részéről pedig elhangzottak munkafelajánlások, konkrét ötletek.

/Fotó: A szerző felvétele/

Varga Pál a folytatást illetően elmondta, a következő lépés, hogy a képviselő-testület iskolanyitó szándéknyilatkozatát hivatalosan elküldi az országos evangélikus egyháznak, hogy az érdemi szakmai és a gazdasági előkészítés elkezdődhessen.

Ha van iskola, van jövő

S hogy milyen érvek szólnak a kistelepülés kisiskolája mellett?

Ezekben a falakban rejlik az erő, látjuk még az elődök kezeinek a nyomát. Mi szeretnénk ezt folytatni, megtölteni gyermekeink által. Ha helyben tanulnak, ha helyben szövődnek barátságaik, ha helyben élik a mindennapjaikat, erősödik a faluhoz való kötődésük is. Olyan élmények, érzelmek ezek, amelyek hiányában egy település, egy közösség jövője erősen kérdésessé válik

– fogalmazott Varga Pál polgármester.