Az Egyesült Államokból rendeltem, Sarkadra pedig Miskolcról érkezett, lábon, mivel 36 éves kora ellenére működőképes. Akkor ideiglenes rendszám volt rajta, de most ideiglenesen ki van vonva a forgalomból – mesélte az amerikai filmekből ismert sárga iskolabuszról a tulajdonosa, Makula Jenő.

A vállalkozó megosztott pár érdekességet is a járgányról: kék kaliforniai rendszám van rajta, a sebességet nem kilométer/órában, hanem természetesen mérföld/órában méri, automata váltós, illetve olyan fűtéssel rendelkezik, hogy ha nem berreg a motor, akkor is képes meleget adni. Egy eredeti, villogós STOP-tábla is van rajta, amely arra utal, hogy vigyázni kell a le- és felszálló gyerekekre.

Hozzátette, hogy bár már februárban begurult az iskolabusz, volt még vele munka. Azt a területet, ahol most áll, meg kellett erősíteni. Amellett, hogy a járművet kívülről felmatricázták, a belső részét is átalakították. Összesen negyvennégy férőhelyes, de most az asztalok és a pult révén harminc vendég fogadására alkalmas.

Mutatta, hogy a plafont átfestették, az egyes államokra, városokra jellemző képek láthatók rajta: például a New York-i Szabadság-szobor, a San Franciscó-i Golden Gate híd, a Chicago Bulls kosárlabdacsapatának bikás címere, de Kentucky-, Nevada-, vagy éppen Texas-felirat is olvasható. Leghátul pedig amerikai mintás bikiniben egy nő pózol a homokos tengerparton.

Nyitvatartási időben bárki feljöhet, csak azt kérem, hogy vigyázzon rá, mivel én is szeretném megtartani az állagát – folytatta Makula Jenő. A vállalkozó hozzátette: nem villogásból, hanem az üzlet miatt vette a járgányt. Alapvetően figyelemfelkeltő céllal, de szempont volt az is, hogy ha bővíteni szerette volna a lángosozó vendégek fogadására alkalmas részét, akkor ahhoz építenie kellett volna, ennélfogva pedig különféle engedélyeket beszereznie. Ráadásul az épületet nem is tudta volna elmozdítani a helyéről. Az iskolabusz viszont gurul, rengeteg lehetőséget ad úgy, hogy a vásárlásán kívül költségek nem igazán merülnek fel vele kapcsolatban.

Elárulta, előfordul, hogy a Sarkadon átutazó romániaiak is megállnak, hogy megnézzék, mi került a szerinte egyre népszerűbb Éden-tavak környékére. Hangsúlyozta, szeretett volna újdonságot és élményt adni ezzel a vendégeinek, akiktől az elmúlt években sokat kapott. Úgy véli, Sarkad központi része az Árpád fejedelem térről egyre inkább áttevődik az Éden-tavakhoz.