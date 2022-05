A Szakmák Európa bajnokság (Euroskills) első, online, fordulóját követően az ország 12 legjobb diákja jutott be a válogatóba, melynek a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum adott helyet ez év márciusában.

– Ezen a megmérettetésen iskolánkat informatika rendszer és alkalmazás üzemeltető szakmában Szőke Attila képviselte, aki szoros versenyben szerezte meg a jogot a döntőben való részvételre, melynek helyszíne a Szakma Sztár fesztivál volt.

– A válogató során a diákoknak virtuális és szimulációs környezetben megoldandó feladatokkal kellett megbirkózniuk, valamint egy elbeszélgetésen kellett igazolják tudásukat és elkötelezettségüket a szakma iránt – osztotta meg velünk Jámbor Zoltán, Attila és Olivér felkészítő tanára. Mint mondta, a felkészülés gerincét az iskolai oktatás adta, emellett hetente szakkör keretében készültek fel a verseny összetett feladatira, témaköreire.

– Ezeket a feladatokat kivétel nélkül memorizálniuk kellett a fiúknak, hiszen a verseny alatt semmilyen segédeszközt nem használhattak – avatott be minket a pedagógus. Hozzátette, a Szakma Sztár fesztiválon pedig már közönség előtt kellett teljesíteniük a versenyzőknek.

Jámbor Zoltán, Szőke Attila, Paróczai Olivér és Maczik Mihály

– A döntő két napos volt. Mindkétszer este beszéltünk Attilával, aki akkor azt mondta, az első nap viszonylag jól ment, a második nap viszont úgy érezte, nem úgy sikerülnek a feladatok, ahogy szerette volna. A harmadik nap reggelén pedig kiderült, második lett az országos megmérettetésen – emlékezett vissza a felkészítő tanár. Mint megtudtuk, a döntő négy legjobbja közül egy hamarosan induló, hat hónapos szakmai továbbképzésen dől el, ki lesz az a kettő, aki képviseli majd Varsóban Magyarországot az európai megmérettetésen. Attila elárulta, gyerekkora óta szeret szerverekkel foglalkozni, belenézni, átállítani őket:

– Kezdetben főleg az érdekelt, hogyan tudok magamnak levelezőszervert, vagy weboldalt készíteni, mert ha én csinálom, akkor biztosan enyém az összes adat rajta. Nem szeretem ha más posztolja, tárolja az adataimat. Így ma már magamnak csinálok mindent – mesélte az ötödéves tehetség, aki tanulmányait az Óbudai Egyetemen szeretné folytatni.

Szintén kimagasló eredményt ért el szakmájában a negyedéves Paróczai Olivér. A csabai iskola diákja a SkillsJunior, tehát a nem végzős diákok kategóriájában hasonló ágazatban lett első.

– A feladatok ugyanolyanok voltak, mint Attilának, annyi különbséggel, hogy nálunk minden virtualizálva volt. Magukat a gépeket is virtuálisan kellett összekötnünk, beállítanunk – részletezte Olivér, aki dacára annak, hogy még csak most érettségizett, a szülei cégében már rendszergazdai teendőket lát el. Természetesen a felkészülés neki is tovább folytatódik, hiszen nem titkolt célja, hogy – Attilához hasonlóan – sikeresen teljesítse a következő szakmai bajnokságot.