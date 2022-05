A szakember elsőként arról beszélt a békéscsabai előadásában, hogy miért olyan népszerűek a youtuberek és az influenszerek, az internetes véleményvezérek napjainkban. A kutatások alapján a szórakoztató és kikapcsolódást nyújtó tartalmak, illetve a szimpatikus személyiség kiemelten fontos. Emellett motiváló tényező az is, hogy a fiatalok olyan információkhoz jussanak, amelyek motiválják, inspirálják őket, tanulhassanak az elhangzottakból. Nagyon egyszerűen úgy is lehet fogalmazni, hogy az influenszer olyan tartalmat nyújt, amely máshol nincs meg. Aki pedig nem követ influenszereket, azok nem találnak náluk olyan tartalmakat, amelyek érdekelnék. A közönség tagjai általában fiatalok­, és többségében a tartalomgyártók is azok, akik nem a teljes­ társadalmat célozzák meg, hanem kisebb piacokra mennek rá.

Székely Levente ennek kapcsán szólt arról, egy-egy online véleményvezér egy-egy érdeklődési körű társadalmi csoportot képes megragadni. A cégek rajtuk keresztül pontosan oda tudnak „lőni”, ahol a célcsoportjaik megtalálhatók. Hozzátette, természetesen egészen más Magyarországon néhány tízezer követővel bírni, mint az angol nyelvű piacokon.

– A mi korosztályunknak furcsa, hogy a fiatalok azt nézik, hogy miként játszanak mások – folytatta a gondolatot. – Miközben az e-sport-játékok, e-sport-olimpiák már csarnokokat képesek megtölteni. Ebben óriási lehetőség és pénz van, Magyarországon is komoly jelene és jövője van az e-sportnak.

Kifejtette, a youtuberek és az influenszerek nagy többségében hétköznapi karakterek. Mint mondta, az egész modell arra épül, hogy nagyon közvetlen módon tudnak hozzájuk viszonyulni a közönség tagjai. Állandó az interakció, amely az online világ alaptulajdonsága.

Kiemelte, akadtak közéleti szereplők, akik megirigyelték a tömeget, a rajongást, és szintén belevágtak a közösségi médiába, ám megütötték a bokájukat, mert nem tudtak azzal a helyzettel mit kezdeni, hogy nem csak pozitív megerősítést kapnak, nem csak kedvező hozzászólások érkeztek. A szakember hangsúlyozta, a sikerek ellenére sem akar minden második fiatal youtuber lenni. Később kitért arra, hogy a nemzedékek közötti meg nem értés nagyon régi időkre nyúlik vissza, az nem új keletű.

Székely Levente számos adatot és folyamatot osztott meg a nagy mintás, 8000 – 15–29 éves fiatal – megkérdezésével készülő ifjúságkutatások eredményei alapján, a felméréseket 2012 óta vezeti.

Szólt arról, hogy legutóbb már a külhoni magyar fiatalokat is bevonták a felmérésbe, így a generáció 12 ezer tagját kérdezték meg. Mint megtudtuk, a fiatalság munkaerőpiaci szempontból kifejezetten aktív társadalmi csoportnak számít. A korosztály több mint ötven százaléka dolgozik, és még a 15–19 évesek 12 százaléka is folytat jövedelemszerző, kereső tevékenységet. Pesszimistább képet fest ugyanakkor, hogy a felmérésben részt vevők közül minden második fiatal már semmit nem akar életében többet tanulni, korábban pedig ez az adat jóval kedvezőbbnek számított.

A család, a barátok szerepe felértékelődött

Székely Levente elmondta, a szabadidő kapcsán érdekes változást figyeltek meg, miközben a leggyakoribbnak korábban a „képernyős” tevékenységek számítottak, addig napjainkra a család és a barátok szerepe alaposan felértékelődött. Ez persze nem azt jelenti, hogy a videojátékok vagy közösségi online médiumok ne lennének nagymértékben jelen a fiatalok életében. Az internet térhódítása folyamatos, amelyet szinte alig-alig használnak már számítógépen keresztül. Jelentősen emelkedett azok száma, akik soha nem jártak még hangversenyen, art moziban, színházban. Az úgynevezett kockázati magatartások között a dohányzás sikertörténetnek számít, 2004 óta jelentősen csökken a cigarettázók száma. Az alkoholfogyasztás hektikusan alakul, a nemzedék 10 százaléka számít heti alkoholfogyasztónak, a kábítószereknek való kitettség csökkent, az energiaital-fogyasztók aránya jelentős növekedett.