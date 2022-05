A Körösvölgyi Állatpark minden évben megemlékezik a Madarak és Fák Napjáról, melynek keretében idén is programokkal kedveskedünk az érdeklődők számára. A park élőlényei között különleges madárfajok, például holló, bagolyfélék, vízimadarak, sőt fakó keselyűk is megtalálhatók. Az Anna-liget közel 300 esztendős tölgy matuzsáleme pedig egyidős Szarvas város török idők utáni újratelepítésével. Nem is lehetne tehát ideálisabb a helyszín e csodás élőlények ünneplésére, megismerésére - olvasható a Körös-Maros Nemzeti Park honlapján.

1902-ben Chernel István ornitológus szervezte meg Magyarországon először a Madarak és Fák Napját, amelyet az 1906. évi I. törvénycikk szabályozott. Apponyi Albert gróf, vallás- és közoktatásügyi miniszter, körrendeletben írta elő: évente egy napot a népiskolákban a tanító arra szenteljen, hogy a tanulókkal a hasznos madaraknak és azok védelmének jelentőségét megismertesse.

A 120 éves hagyomány nyomán napjaink tanulói számára sem kevésbé fontos természeti környezetünk értékeinek bemutatása, megismertetése.

Akik május 10-én tesznek látogatást, a park rengeteg látványosságán túl, délelőtt és délután is részt vehetnek az állatpark időpontra meghirdetett Madarak és Fák napi programjain, melyre minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várnak.