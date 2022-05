Liska Gábor békéscsabai édesapa elmondta, édesanyja már 1997 óta nincsen az élők sorában, a temetőbe Anyák napján is mindig visz virágot.

– A házunk előtt nyílik a fehér orgona, ami a kedvence volt, ebből teszek a sírjához, ahová leginkább egyedül szeretek kimenni – tette hozzá. Anyák napja alkalmából feleségét, az ő édesanyját és keresztanyukáját is köszönti.

– Amíg a gyermekeim, Ágnes, Áron és Csenge nem voltak szégyenlős kamaszok, addig minden évben verssel, énekkel köszöntötték az anyukájukat, én pedig kis súgással szálltam be, segítettem nekik – tette hozzá. Eszébe jutott egy emlékezetes ünnep is, amikor feleségének videóra vette az óvodai ünnepséget. Épp megszületett a harmadik csemetéjük, a gyermekágyat nem hagyhatta el felesége.

– Igazi, könnyes, örömökkel teli Anyák napja volt, amibe humort csempésztek a szülőtársak, akik azt mondták, én voltam a legszebb, bajuszos édesanya az ünnepségen.

Moravszki Réka három és fél éve édesanya, elmondta, most először élheti át az ünnepi pillanatokat az óvodában is.

– Amikor nemrég, a szülői értekezleten elhangzott, hogy megtartják az Anyák napját, máris könnyek szöktek a szemembe. A járvány alatt a bölcsődében is készültek saját készítésű ajándékkal, verssel a gyermekek, kisgyermekgondozók, de tömeges összejövetelt sajnos nem tarthattak. Várom a családi ünneplést is, a kislányom és a férjem együtt köszöntenek majd. Meglátogatjuk a nagymamákat, viszünk nekik is virágot, vagy szerény meglepetést.

A katolikus egyház is régóta ünnepli az anyaságot világszerte

Az idei évben május elsején lesz anyák napja, épp egybeesik a munka ünnepével. Az édesanyák köszöntésének előzményeiről Harangozó Imre néprajzkutatót kérdeztük, aki párhuzamot vonva a legszebb hivatásként emlegette az anyaságot. Elmondta, az anyák napja modern kori jelenség, Magyarországon az első világháború után kezdték el ünnepelni május első vasárnapján. Hozzátette, az Amerikából származó mozgalom a világiasodásban nyert talajt, kissé elvonta az emléknap szakrális tartalmát, holott az egyház is régóta ünnepli az anyaságot, mint az emberi élet legcsodálatosabb, legszebb és legteljesebb hivatásának kultuszát.

– Az édesanyák ünneplésének archaikusabb formája a római katolikus egyház májusa; Szűz Mária hónapja. Ennek eredete a XIII. századra vezethető vissza, a hónap természeti szépségei, a rügyező fák, a fakadó virágok csodálata indította a Szűzanya tisztelőit imádságra – hangsúlyozta a néprajzkutató, kiemelve, az égi édesanya kép a májusi ájtatosságokkal szépen, fokozatosan átsimult, átlényegült anyák napjává.

– Kodály Zoltán írja valahol, hogy az anya nemcsak a testét adja gyermekének, hanem lelkét is a magáéból építi fel. Ha mindezt kiegészítem atyai jó barátom, mesterem, az erdélyi ferences szerzetes, Daczó Árpád gondolatával, azt hiszem, szinte mindent elmondok, amit lehet; az ember legönzetlenebb és a legáldozatosabb segítsége mindig az édesanya. Legyen az a földi édesanyánk, vagy akár az égi, a Boldogságos Szűz Mária – tette hozzá.